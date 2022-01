El escándalo que envuelve a la transportadora de caudales Codecop, acusada de "retener" más de 1.000 millones de pesos y 1,2 millones de dólares de las empresas Banco Galicia y Arcos Dorados, esta última la administradora local de McDonald´s, sigue sumando detalles explosivos. Así este jueves se conoció que la operadora de juego Codere, que regentea salas de juego en varias partes del país, está entre las afectadas por el desfalco y acusa a Codecop de quedarse con 160 millones de pesos que recibió para transportar y nunca entregó.

En ese reclamo de Codere, se pidió a fines de 2021 el procesamiento de uno de los dueños de Codecop, Lucas Zeballos, en su momento uno de los financistas de Radio del Plata. Según detalló la agencia Noticias Argentinas, el juez Mariano Iturralde concedió el pedido de Codere, y además le agregó el procesamiento del gerente comercial de Codecop, John Cruz Ibarra, que había sido antes merecedor en otra instancia judicial de una "falta de mérito".

Para la justicia, los directivos de Codecpp son "responsables criminalmente del delito de defraudación por retención indebida" del dinero que era de Codere, Banco Galicia y Arcos Dorados (McDonald´s). Según confirmaron fuentes judiciales, la causa la inició originalmente el Banco Galicia, en julio pasado, alegando una "retención indebida" de su dinero por parte de Codecop.

Por documentos que tiene la agencia Noticias Argentinas, en el caso de la denuncia de Banco Galicia, la suma reclamada sería de 371 millones de pesos, 1,2 millones de dólares y 42.000 euros. A esa presentación inicial se sumó luego la de Arcos Dorados, denunciando que en su caso le faltaban 643 millones de pesos, 124.000 reales y 37.000 euros.

Por esta última denuncia cayó detenido Zeballos, a fines de octubre pasado. Finalmente, como indicamos, se sumó Codere, denunciando por la sustracción de $160 millones.

De ese monto, el juzgado a cargo de Iturralde habría recuperado $29 millones en los allanamientos que realizó en la sede de Florencio Varela. "Habría más dinero faltante de otros clientes, que no presentaron sus denuncias ante la Justicia, pues estarían intentando recuperarlo con Codecop por una vía extrajudicial", publicó el diario Clarín, citado por la agencia NA.

En el medio del escándalo que la envuelve, la empresa Codecop despidió la semana pasada a 300 empleados, alegando "justa causa", por lo que no abonó las indemnizaciones de ley. Mientras tanto, el sindicato de Camioneros no ha hecho mención pública de los despidos, ni tampoco anunciado medidas de fuerza contra Codecop, que con una dotación menor sigue prestando algunos servicios.

"Estos robos solo se pueden explicar porque detrás de los Zeballos hay gente muy poderosa, de la política K, del gremio de los Moyano y de la policía bonaerense que les cuida las espaldas. Si no, no se entiende que la empresa siga operando como si no hubiera ocurrido nada, luego de haberles robado más de 1.400 millones de pesos a tres clientes en los últimos meses", dijo a Noticias Argentinas una fuente con acceso a la causa judicial.

