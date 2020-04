Ante bonistas de EE.UU., Solá comparó a Alberto con Franklin Delano Roosevelt

por Mariano Beldyk

En medio de las tensiones respecto a la propuesta argentina a los acreedores internacionales por la deuda, el canciller Felipe Solá intercedió ante bonistas y algunas de las empresas más importantes de Estados Unidos, en una teleconferencia organizada por el Council of the Americas, para intentar dar garantías respecto a su futura resolución así como sobre la gestión económica del presidente Alberto Fernández. Lo comparó con Franklin Delano Roosevelt, uno de los líderes históricos del Norte, responsable de sacar adelante a la nación norteamericana de la Gran Depresión de 1929.

"Si ustedes destacan al Presidente por su actuación responsable ante la pandemia, sepan que es el mismo que, con seriedad, conduce la economía de la Argentina y también la va a sacar adelante", les aseguró Solá a los participantes de la teleconferencia que se prolongó a lo largo de una hora. Del otro lado de la pantalla, Susan Segal, presidenta y CEO de la organización con base en Nueva York, coordinaba el encuentro virtual del cual formaron parte representantes de firmas como Aurelius Capital, JP Morgan, HSBC, Bloomberg, Microsoft, Visa, Morgan Stanley y BMW, entre otras.

El canciller usó la figura de Roosevelt para ilustrar cómo piensa Fernández y los objetivos que se plantearon como Gobierno para recuperar la economía, luego del golpe extra que sufrirá a costa de la pandemia. Solá insistió en que lo más importante, para el Presidente, es la vida de los argentinos y que luego se honrará la deuda en función de esta prioridad. También repitió la idea ya manifestada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, respecto a que la deuda es "insostenible" e "impagable" acorde al funcionamiento actual del mercado interncional.

Acompañado por el economista Arnaldo Bocco, por si alguna pregunta desde Estados Unidos precisaba de tecnicismos, el ministro repasó los números de la herencia económica que recibieron del gobierno de Mauricio Macri y cómo algunos índices podrían empeorar a partir del actual contexto de parálisis que vive el mundo. También habló sobre el funcionamiento de la cuarentena en función del impacto del Covid-19 en los distintos distritos. Algunos de ellos avanzan en un gradual levantamiento de las restricciones, bajo consideración del Gobierno nacional. Segal destacó la gestión de Fernández frente a la pandemia como una de las más "reconocidas" a nivel global.

Ayer, Solá había participado de otra cumbre virtual iberoamericana, esta vez, organizada por España, a la que se sumaron representantes de los gobiernos de México, Chile, Ecuador, Colombia, Perú y Costa Rica, además de la Argentina. También allí surgió el tema de la economía y el futuro escenario post pandemia. Una de las ideas que se planteó fue debatir el futuro financiamiento en los países de renta media e incluir, en el intercambio, a las calificadoras de riesgo.

Desde el gobierno del socialista Pedro Sánchez, se apuntó a trabajar en una declaración conjunta, a nivel iberoamericano, sobre la importancia de garantizar el libre tránsito de equipos y material sanitario, punto en el que hubo coincidencias entre todos los participantes. También en materia de colaboración internacional frente a la emergencia a través del cruce de experiencias y la participación de especialistas de los diversos países.

A su turno, Solá citó la importancia de ponderar la labor de la Organización Mundial de la Salud (OMS) así como de su rama panamericana, la OPS, y lo relevante de no dividir los recursos de salud y preservar los sistemas sanitarios públicos frente a emergencias como la que atraviesa hoy el mundo. También en la cita con el Council of the Americas se ponderó la labor de ambas organizaciones internacionales en la lucha contra el Covid-19.

