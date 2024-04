Diego Martínez: "La diferencia fue demasiado amplia y ya pensamos en Estudiantes"

Sintiendo el golpe de la dura derrota sufrida ante Fortaleza (4-2), el entrenador de Boca, Diego Martínez, consideró esta noche que su equipo "intentó hasta el último minuto" levantar el resultado. "La diferencia fue demasiada amplia, pero el equipo intentó hasta el último minuto y daba la impresión que podía llegar a empatarlo", dijó el DT xeneize en conferencia de prensa tras el partido que Fortaleza le ganó por 4 a 2 a Boca.

Martínez se refirió al el duro rival brasileño señalando que aprovecho los espacios y errores defensivos del conjunto argentino: "Fortaleza aprovechó las oportunidades que tuvo. Fue un justo ganador".

Si bien, el DT dejó en claro que Boca no esperaba este golpe: "Es un resultado que no queríamos ni veníamos a buscar. Valoro el esfuerzo de los muchachos y no rendirse nunca. Queda descansar y pensar en Estudiantes".

Como si fuera poco con las preguntas sobre la dura derrota de su equipo, a Martínez le preguntaron también por el caso de Nicolás Valentini y su continuidad en el plantel profesional: "Valentini es parte del plantel, pero tiene una situación personal con la institución y la institución decidió que no juegue hasta que lo resuelva", sentenció.

Sergio Romero, de flojo desempeño esta vez, acompañó a Martínez en la conferencia de prensa y consideró que "fue un partido difícil, no merecíamos irnos con una derrota".

Pero a su vez, el jugador de 37 años fue muy optimista de cara a los próximos compromisos: "Hay que pensar en lo que viene". Y agregó: "Hay que hacer las cosas bien y apuntar a sumar los 9 puntos. Estamos preparados, pero lo de hoy duele", selló.