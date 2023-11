Uno de los productores de Fauda murió en combate en Gaza: lo mató una bomba-trampa en un túnel de Hamas

La guerra en Gaza le costó la vida a uno de los miembros del equipo de producción de la exitosa serie Fauda, que murió en combate en la Franja de Gaza. La dramática noticia fue confirmada por las propios voceros de Fauda, que se manifestaron "devastados" por la muerte de Matan Meir, de 38 años, que integraba un equipo militar israelí que fue alcanzado por la explosión de una bomba-trampa instalada por Hamas en la entrada de una de los centenares de túneles que usan los terroristas.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron este sábado que cuatro soldados del batallón 697 de la Brigada 551, formado por reservistas, murieron por la explosión de una bomba-trampa en el pozo de acceso a un túnel de Hamas, cerca de una mezquita en la localidad de Beit Hanun.

Según los voceros, los soldados no estaban dentro del túnel pero fueron alcanzados por el estallido, mientras que otros cuatro de sus compañeros sufrieron heridas graves.

La cuenta oficial de Fauda en X, la ex Twitter, lamentó la terrible noticia este sábado:

We are devastated to share that one of our Fauda family members, Matan Meir, was killed in action in Gaza. Matan was an integral crew member. The cast and crew are heartbroken by this tragic loss. We extend our condolences to Matan’s family and friends. May his soul rest in peace pic.twitter.com/kuaJ2gclGk