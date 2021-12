Femicidio de Nancy Videla: qué se sabe hasta el momento del macabro caso

El femicidio de Nancy Videla, la joven de Ingeniero Budge que había desaparecido a fines de noviembre, conmocionó a la opinión pública en línea con los alarmantes indicadores que reflejan el flagelo de la violencia machista en el país.

Nancy había sido vista con vida por última vez el pasado viernes 26 de noviembre cerca de las 18 en la estación de Constitución del tren Roca, desde donde emprendería el regreso a su casa luego de su jornada laboral como empleada doméstica y niñera.

Sin embargo, luego de haberle avisado a su novio y concubino que estaba por regresar a su casa en la localidad bonaerense Villa Albertina, el celular de Videla se desconectó por completo y no se supo nada más de ella. Inmediatamente su familia y allegados emprendieron una búsqueda que culminó con el peor final.

Seis mujeres por hora son asesinadas por hombres en todo el mundo

Nancy Videla tenía 31 años se dedicaba a las tareas de cuidado en una casa del barrio porteño de Palermo.

El cuerpo de Nancy fue encontrado el jueves por la noche en un operativo del que participó el propio ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. La Justicia inició distintas líneas de investigación del femicidio, incluida la hipótesis sobre su pareja.

Sin embargo, una llamada anónima al 911 fue determinante para dar no solo con el cuerpo sino también con el único detenido hasta el momento por el crimen de Nancy Videla, lo que resultó en un giro inesperado en la investigación dado que la víctima y el presunto asesino parecían tener un vínculo comercial previo e incluso sentimental, según señaló la fuente.

Cronología de la desaparición de Nancy Videla

Nancy fue captada por las cámaras de seguridad zonales regresando a su casa en Villa Albertina, localidad al sur del Gran Buenos Aires.

La niñera de 31 años fue vista por última vez el viernes 26 de noviembre cerca de las 6 de la tarde en el partido de Lanús, cuando tomó un colectivo rumbo a la localidad de Villa Albertina, en el partido de Lomas de Zamora.

En base a las cámaras de seguridad zonales, Nancy atravesó el hall en la estación de Plaza Constitución a las 17.36. Media hora después, a las 18.11, sube a un colectivo de la línea 283 ramal B, con rumbo a la localidad de Villa Albertina, partido de Lomas de Zamora, según se puede ver en otro video registrado por el centro de transbordo de la estación Lanús.

El teléfono de Nancy perdió señal el viernes a las 18.53 y nunca más volvió a tener conexión. La niñera y su novio chatearon por WhatsApp hasta las 18.38. Según los investigadores, el rastro de la joven se pierde a unos 100 metros de la casa de su actual pareja.

La llamada al 911 que fue determinante en la investigación

Un llamado anónimo corroboró una de las líneas de investigación de la desaparición de Nancy que involucraba a un remisero de Ingeniero Budge. Su cuerpo fue encontrado en el domicilio que el hombre administraba.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, participó del operativo de búsqueda e hizo referencia a una comunicación entre un llamado a la línea de emergencias y una mujer anónima quien supo identificar al presunto homicida y que, como si fuese poco, habló de una presunta relación sentimental entre ambas partes.

"No quiero que den mis datos pero les cuento. Nancy se ve con este hombre hace un par de meses ya. Iba seguido a lo de este señor", contó a una operadora para luego revelar que el sujeto del que estaba hablando vivía en Ingeniero Budge.

A partir del mensaje, sumado al testimonio de otra persona que también vinculó el caso con el principal sospechoso y actual detenido por el femicidio, finalmente personal de la DDI de Lomas de Zamora irrumpió en un domicilio donde encontró el cuerpo posteriormente identificado como el de Nancy Videla, en una de las habitaciones del fondo construida tras la desaparición.

El sospechoso del asesinato de Nancy Videla tiene antecedentes por homicidio

Quién es Damián Lezcano, el sospechoso por el femicidio de Nancy Videla

Lezcano tiene 70 años, es jubilado de nacionalidad paraguaya y su nombre fue ligado a la desaparición de Nancy luego del llamado anónimo, en el que aseguró que el hombre le prestaba dinero para pagar el alquiler, develando a su vez un supuesto vínculo sentimental. “Era la amiga, que le iba a pedir plata porque no le alcanzaba para el alquiler", había dicho la fuente anónima.

En tanto, el hombre detenido, que vive a unas 10 cuadras del domicilio de Nancy, fue indagado durante el viernes por la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N° 35 de la Ciudad de Buenos Aires por “homicidio simple”, la cual dispuso asimismo el secuestro los celulares de su propiedad y el traslado por personal de Policía de la Ciudad.

Además, según trascendió, tenía antecedentes por un homicidio cometido en el año 2012 y, en base a las declaraciones de otro testigo, también “se les insinuaba mucho a las mujeres”, incluso a aquellas en situación de vulnerabilidad ante la incapacidad de afrontar sus deudas con el prestamista.

Según la autopsia, Nancy Videla murió por "fractura y traumatismo de cráneo"

La autopsia develó que Nancy murió de un golpe en la cabeza

En base a los resultados preliminares del informe forense, niñera murió por sufrir "fractura y traumatismo de cráneo", y su cuerpo llevaba "cuatro o cinco días en proceso de putrefacción".

Además, el Cuerpo Médico Forense le informó al juez en lo Criminal y Correccional 1, Diego Javier Slupski -a cargo de la causa- que la mujer de 31 años padeció "maniobras de asfixia".

Por el momento, no se detectaron a simple vista signos de abuso, aunque se aguarda que se realicen los estudios complementarios ya que en esta primera pericia, por el estado en que estaba el cadáver, no se comprobó un ataque sexual.

El novio de Nancy Videla: "La encontramos de la forma más horrenda"

Ante las cámaras, el novio de Nancy se quebró al hablar del femicidio que conmovió a la sociedad en los últimos días y pidió justicia. “Obviamente estoy mal, por el dolor que llevo y por el dolor que lleva la familia, porque no era la forma en la que queríamos encontrarla”, dijo.

Por otro lado, el hombre aseguró desconocer el presunto vínculo entre su novia y el principal sospechoso, ni tampoco si necesitaba dinero, uno de los motivos por los cuales la mujer habría acudido a Lezcano.

“Nancy por lo que me decía ahorraba a partir de su trabajo. A la amiga le preguntó por un prestamista, pero a mí no. Si me hubiese comentado algo yo la hubiera ayudado”, lamentó el novio de Videla y anticipó que harán una protesta para pedir una “condena justa”.

Polémica por la difusión de los audios de la persona que denunció donde estaba el cuerpo de Nancy Videla

Aníbal Fernández pidió que denuncien al operador que filtró el audio sobre el paradero

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, se refirió a la filtración del audio de la llamada al número de emergencias 911 sobre el crimen de Nancy Videla, el cual permitió hallar el cadáver de la joven, y calificó el acto como una "deleznable actitud". En ese sentido, instruyó al jefe de la Policía Federal Argentina (PFA) para que denuncie al operador.

"Una mujer llamó al 911 para ofrecer información sobre la desaparición de Nancy Videla. La condición irrenunciable en estos casos es preservar la identidad", expresó el funcionario a través de un mensaje que escribió en su cuenta oficial de Twitter, haciendo foco en la polémica que se generó a raíz de que expuso a quien pidió que cuidaran su identidad.

"Acabo de instruir al Jefe de Policía Federal para que efectúe la denuncia penal pertinente", concluyó el ministro en su publicación.