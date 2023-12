¿Habrá otra temporada de Fauda? En plena guerra, uno de sus creadores sembró algunas dudas

A principios de setiembre se anunció que se iba a poner en marcha una quinta temporada de Fauda, pero uno de los creadores de la exitosa serie israelí dejó recientemente unos comentarios que sembraron dudas, después del ataque terrorista del 7/10, sobre esa continuidad.

Avi Issacharoff, quien ideó la serie junto a su amigo actor y productor Lior Raz, habló con el diario estadounidense Los Angeles Times para un largo reportaje sobre el estado de ánimo de los escritores israelíes tras el devastador ataque, que dejó 1200 muertos y decenas de secuestrados.

"Muchos escritores israelíes todavía están en estado de shock y no pueden procesar el 7 de octubre", tituló el diario californiano el artículo de Jeffrey Fleishman y Melanie Lidman.

La masacre cometida por Hamas y la posterior guerra en Gaza, que está dejando miles de palestinos y decenas de soldados israelíes muertos, "están poniendo a prueba cómo novelistas, cineastas y guionistas de televisión destilarán una tragedia", dijo el diario.

Para la nota, los autores entrevistaron a varios escritores israelíes, entre ellos Etgar Keret y Muli Segev. También hablaron con Issacharoff, un ex soldado comando de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), al igual que Raz, con quien compartió el servicio militar.

"No podemos ignorar esta fecha: el 7 de octubre estará con nosotros para siempre", afirmó Issacharoff, y luego alertó: "Tendremos que esperar a que termine la guerra para ver qué sucede y cómo lo abordamos de manera creativa".

En la nota, Issacharoff no hizo ninguna referencia concreta a la serie. Pero lo cierto es que de la producción o el rodaje prácticamente no hay noticias desde que se anunció la quinta temporada de Fauda.

A principios de noviembre se informó que el sargento de reserva Matan Meir, de 38 años, un conocido productor en la industria audiovisual israelí que también se desempeñaba en el equipo de Fauda, falleció al explotar una bomba-trampa en Gaza.

Además durante la invasión de los terroristas de Hamas fue asesinado un técnico de sonido, Lior Waitzman. Y, por otro lado, al menos dos de sus actores principales, Idan Amedi y Tzahi Halevi, fueron convocados a la reserva en posiciones de combate.

I had the honor of surveying the Gaza Envelope Villages with Jessica and @JerrySeinfeld to witness the devastation and burned houses of Kibbutz Beeri and the location of the Nova Party. Thank you Jessica and Jerry for your support in these difficult times pic.twitter.com/u2UB0M3mSH