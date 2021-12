Jorge Fontevecchia en el 5to Seminario Internacional de Líderes de Brasil, Argentina y Latinoamérica

Destacadas figuras del ámbito empresarial y político de Argentina y Brasil participaron del 5to Seminario Internacional de Líderes vía streaming, en el que se debatieron temas relacionados con la transformación digital y comercial que enfrentan las empresas en pandemia y las perspectivas para el 2022.

El seminario -que abarcó además temas de economía de Latinoamérica, especialmente de Brasil y Argentina, finanzas, industria, agronegocios, e-commerce, tecnología, inteligencia artificial y sustentabilidad- contó con la participación de Jorge Fontevecchia, Presidente & CEO del Grupo Perfil, del expresidente de Brasil Michel Temer, de Geraldo Alckmin, exgobernador del Estado de San Pablo; Reinaldo José de Almeida Salgado, embajador de Brasil en Argentina y Daniel Scioli, embajador argentino en Brasil. Participaron además Adriana Noreña, Vicepresidenta de Google Hispanoamérica; Pablo Di Si, Presidente & CEO de Volkswagen LATAM; Nicolás Kaplún, CBO de Globant LATAM; Juan Marotta, CEO de HSBC LAM Sur; Daniel Funes de Rioja, Presidente de la UIA; José Roberto Maluf, Presidente de TV Cultura; Agostinho Turbian, Presidente & CEO de GCSM; Antonio Marín, Vicerrector y Director de la Escuela de Negocios de la Universidad del CEMA y Rodolfo D'Onofrio, Presidente del Club Atlético River Plate.

Rodrigo Figueroa Reyes, CEO de FiRe Sports; Silvia Bulla, Presidente de Danisco Argentina; Sergio Berensztein, Presidente de Berensztein; Antônio Claret de Oliveira, -Director Superintendente de São Paulo Aeropuertos (DAESP); Tirso de Salles Meirelles, Presidente de SEBRAE; Federico Servideo Presidente de la Cámara de Comercio Argentino Brasileña (CAMARBRA); Diana Mondino, Directora de Relaciones Institucionales de la Universidad del CEMA; Alejandra Cámara, Directora de Génesis y Cecilia Luchía Puig, Directora Líderes TV y Presidente de Mañana Profesional; entre otras personalidades.

"El futuro para hacer un cambio es ahora y este seminario acerca a los líderes de los dos países y de la región para que tratemos de sustituir viejas y malas prácticas por nuevas y más efectivas que permitan resultados positivos con una mayor inclusión social" (José Roberto Maluf, Presidente de TV Cultura)

Cecilia Luchía-Puig, organizadora del Seminario y Directora de Mañana Profesional abrió el evento diciendo: “Nuestro desafío es encontrar países que generen una macroeconomía más estable. Con reglas de juego claras y previsibles, seguridad jurídica y un comercio con menos burocracia. Queremos que el trabajo en conjunto no sea un discurso, sino una realidad. Más aún pensando como bloque en vender a terceros mercados”.

José Roberto Maluf, Presidente de TV Cultura se sumó diciendo: “Brasil y Argentina tienen dos siglos de relaciones comerciales con altos bajos. Los últimos años no han sido mejores. Las diferencias ideológicas entre nuestros presidentes repercutieron en la diplomacia regional. En 2020 tuvimos los peores resultados de la balanza comercial de los últimos 15 años. Somos dos países en crisis con monedas que han perdido valor frente al dólar. El Real cayó 25% y el Peso argentino cayó 45%. Se estima que Brasil va a tener un crecimiento del PBI para 2022 de 0.5 %, no hay tiempo que perder. El futuro para hacer un cambio es ahora y este seminario acerca a los líderes de los dos países y de la región para que tratemos de sustituir viejas y malas prácticas por nuevas y más efectivas que permitan resultados positivos con una mayor inclusión social”.

De la misma manera, Reinaldo José de Almeida Salgado, Embajador de Brasil en Argentina, habló de la actualidad comercial: “Hay aproximadamente 150 empresas brasileñas en Argentina, que en su conjunto suman un stock de inversiones de 14 mil millones de dólares y generan 53.000 mil puestos de trabajo. Por el lado de Argentina en Brasil, hay 60 empresas con un stock de inversiones que supera los 10 mil millones de dólares, generando 43.000 empleos directos”.

Por su parte, Daniel Scioli, Embajador de Argentina en Brasil, sumó a su par declarando: “Hoy la embajada de Brasil, en términos prácticos, es una máquina de generar divisas genuinas a través de mayores exportaciones, inversiones productivas y generación de

puestos de trabajo”.

Michel Temer, Ex Presidente de la República Federativa del Brasil sobre el presente y futuro de las relaciones bilaterales entre ambos países y las elecciones venideras dijo: “Creo que al pueblo no le interesa tanto si el candidato es de izquierda o derecha, sino que se preocupa más por ver que el político asegure una economía mejor, más empleo y que garantice una sociedad pacífica y unificada”, y confesó: “Ser presidente nuevamente no esta en mi radar pero si alguna vez me lo piden los diferentes sectores o partidos. ¿Quién sabe?”.

Después de la gran apertura del evento con figuras públicas destacadas de ambas nacionalidades, llegó el momento del primer panel llamado: Transformación tecnológica e innovación en nuevos negocios. El mismo buscó dar claridad sobre la usabilidad ciudadana de las nuevas tecnologías, la digitalización obligatoria de casi toda industria y las oportunidades que esto trajo.

Adriana Noreña, Vicepresidenta de Google para Hispanoamérica, abrió el panel diciendo: “Los reportes de movilidad de Google fueron de gran importancia durante la pandemia. La data se puso a disposición de las autoridades de los países y estas tomaron decisiones sobre cerrar o no ciudades a partir de esa información”.



Para el CEO de Google el futuro de la empresa reposa en la búsqueda por internet

“Hoy no hablamos de la economía del conocimiento, sino de la sociedad del conocimiento. La sociedad está reinventando el concepto de reinversión. A esta altura, la transformación digital hoy no es proactiva, es reactiva”, explicó Nicolás Kaplún, Chief Business Ocer de Globant LATAM, sobre la necesidad de todo mercado de actualizarse.

“Hoy el rating de cualquiera de las nuevas plataformas no se mide de la misma manera que la televisión. En la final de la Copa América hubo 3 millones de personas entrando y saliendo del stream de Ibai, un chico español de 26 años. Aproximadamente 30 puntos de rating de televisión tradicional”, detalló Rodrigo Figueroa Reyes, CEO de FiReSports, para terminar con el panel dedicándole unas palabras al fenómeno mundial del streaming y la importancia en estadísticas comparadas con los medios tradicionales.

Seguido a ello, tocó la entrevista titulada: “El fútbol en América, pasión de multitudes”. En la cual Luchía-Puig estuvo con Rodolfo D'Onofrio, Presidente del Club Atlético River Plate. El mandatario que en pocos días dejará su cargo a Jorge Brito, nuevo presidente electo, declaró: “Muchas veces en Sudamérica buscamos un presidente, para después buscar un equipo y, recién ahí, un proyecto. Es exactamente al revés. Hay que tener un proyecto, después un equipo y, finalmente, un presidente”.

Esto dio paso al segundo panel de la mañana: Industria, e-commerce y sustentabilidad. En la cual líderes de empresas variadas con diferencias a la hora de producir en masa y cuidar el medio ambiente debatieron sobre cómo encarar la nueva responsabilidad sustentable.

Pablo Di Si, Presidente y CEO de Volkswagen LATAM abrió diciendo: “Lo importante es mirar la cadena de CO2 desde que nace el combustible hasta el escape del vehículo, así calcular la emisión de este por kilómetro rodado. Buscamos que sea una energía renovable en todo el “ciclo vida” en todos los tipos de vehículo”, y agregó: “Los consumidores miran todos los productos, no solo la industria automotriz, con una consciencia mucho más fuerte en cuestiones de sustentabilidad y cuidado del medioambiente. Además, el sistema financiero mundial está colocando mucha liquidez en empresas que son socialmente responsables, gracias a esta preocupación del consumidor”.

Sobre la misma línea, Alejandra Cámara, Directora de Génesis, sentenció fuerte: “La única forma de solucionar el cambio climático, aparte de hacer las cosas bien, es dinero. Necesitamos cambiar masivamente la economía global y eso se hace con dinero y recursos”.

Por otro lado, Daniel Funes de Rioja, Presidente de la Unión Industrial Argentina volvió a hablar sobre la producción nacional exigiendo: “Necesitamos políticas de estado para el crecimiento sostenible. Para ello, la voz de la producción industrial debe escucharse. Hemos ido al interior para reunirnos con gobernadores, políticos y empresarios para que ellos nutran nuestro proyecto de políticas industriales a futuro”.

Hacia el final del panel, Silvia Bulla, Presidente de Danisco Argentina, dio su perspectiva acerca de los cambios de paradigma en toda relación empresarial con cliente, sea individuo o empresa a quien vendemos: “Hoy ya no podemos hablar más de B2C o B2B. Tenemos que hablar de B2H, business to human o, directamente, de H2H, human to human. Si no apostamos en esa persona, nuestro trabajo no tiene sentido”.

"El 40% de la publicidad total del mundo. Esto no es positivo. Ahora, las redes sociales son una herramienta que va a ir encontrando los remedios para usarse para el bien y no polarizar tanto" (Jorge Fontevecchia, CEO del Grupo Perfil)

Sabiendo la importancia de la visión del sector privado, se coordinó el bloque siguiente con una figura del sector público brasileño para hablar sobre los aprendizajes de la política en tiempos de pandemia. Para ello, Luchía-Puig se conectó con Geraldo Alckmin, Ex Gobernador del Estado de San Pablo, quien destacó la colaboración mundial en este tiempo de crisis: “Tenemos que destacar el avance extraordinario de la ciencia que históricamente tardaba entre 8 y 10 años para desarrollar una vacuna y en esta pandemia logró realizarla en un año. Lo más importante hoy es lograr cooperación internacional para cortar la circulación del virus y eso sólo se logrará si el mundo desarrollado ayuda a qué todos los países y personas tengan acceso a la vacuna”.

Ya comenzando la segunda mitad del evento, se desarrolló el tercer panel: Economía, finanzas digitales y agronegocios. El mismo buscó dar claridad sobre la realidad económica de ambos países, las diferencias entre oportunidades de crecimiento y, en especial, el camino a seguir para lograrlo.

Juan Marotta, CEO de HSBC Argentina y LAM Sur, detalló: “Se ha generado un cuello de botella en el comercio internacional y queremos que vuelva a los niveles pre-pandemia. Hay mucha visión e interés de China en la región, particularmente en Brasil. Es el quinto país receptor de inversión extranjera directa china en el mundo”.

Por otro lado, Diana Mondino, Directora de Relac. Institucionales de la Universidad del CEMA, declaró fuerte y claro: “Volver a buenas vías de desarrollo depende completamente de un buen acuerdo de la deuda porque si no tenemos un acuerdo con nuestro principal acreedor más barato, menos vamos a tener acceso a otros acreedores”, y agregó: “Las posibilidades de crecimiento son similares. Hay que ver qué camino toma cada gobierno y cómo actúan los grupos empresarios para intentar que el sector privado participe más activamente en estos desafíos, así mostrar que hay caminos que nos permiten crecer a todos”.

Inmediatamente después, Cecilia Luchía-Puig realizó condujo dos entrevistas cruciales para el evento. La primera siguió en la línea del panel anterior sobre el contexto político y económico de Brasil y Argentina, y las expectativas para 2022. En ella, se encontraron presencialmente Luchía-Puig con Sergio Berensztein, Presidente y Director General de Berensztein: “La pandemia significó una suerte de congelamiento en la dinámica entre los países. La preocupación doméstica reinó los últimos dos años. Ahora tenemos dos tensiones mundiales: una económica que es la tensión inflacionaria y otra geoestratégica que es la revolución de China como potencia”.

A ello, Berensztein sumó la importancia de volver a evaluar el Acuerdo del Mercosur dados los cambios que sufrieron los países involucrados y la región desde que fue creado. “El sistema internacional no es el mismo, los países han evolucionado de manera asimétrica, Uruguay y Paraguay hoy tienen un peso diferente al de antes, Chile con su salida al Pacífico, sumado a que todas las economías de la región se han primarizado. Esto nos obliga a replantear el Acuerdo del Mercosur a nivel estructural”, dijo.

“El mismo martillo que le permite al artista hacer una escultura, le permite destruirla. Las redes sociales son una herramienta. Meta, ex Facebook, y Google controlan el 80% de la publicidad mundial. El 40% de la publicidad total del mundo. Esto no es positivo. Ahora, las redes sociales son una herramienta que va a ir encontrando los remedios para usarse para el bien y no polarizar tanto”, explicó Jorge Fontevecchia, Presidente & CEO del Grupo Perfil.

"Tenemos que destacar el avance extraordinario de la ciencia que históricamente tardaba entre 8 y 10 años para desarrollar una vacuna y en esta pandemia logró realizarla en un año. Lo más importante hoy es lograr cooperación internacional para cortar la circulación del virus y eso sólo se logrará si el mundo desarrollado ayuda a qué todos los países y personas tengan acceso a la vacuna" (Geraldo Alckmin, exgobernador de San Pablo)

En último lugar, tras tratar acerca de las realidades económicas de ambos países, el avance industrial y de comercio electrónico obligado por la pandemia, el resurgimiento mundial de la importancia del cuidado del medio ambiente y el rol de las redes sociales, el cuarto panel planteó qué tipo de liderazgo necesitamos para lograr afrontar todos estos cambios drásticos y, a su vez, puntos concretos necesarios para lograr acercarnos entre países.

“Para hacer negocios entre los dos países, les pido cinco cosas. En primer lugar, tener humildad intelectual para entender que tenemos muchas similitudes pero también muchas diferencias. Segundo, entender que no existe un solo Brasil ni una sola Argentina. Hay realidades regionales importantes que tienen que ser comprendidas. Tercero, hay que estar dispuestos a invertir. Son caminos de medio a largo plazo. Cuarto, tenemos que buscar alianzas en los dos lados de las fronteras. Quinto, tenemos que trabajar siempre sobre las ventajas comparativas que tenemos individual y colectivamente para que efectivamente estas ventajas se transformen en competitivas de verdad”, enumeró Federico Servideo, Pte. de la Cámara de Comercio Argentino Brasileña (CAMARBRA), experto en negocios binacionales.

En último lugar, Antonio Marín, Vicerrector y Director de la Escuela de Negocios de UCEMA, desarrolló sobre el perfil de liderazgo necesario para acercarse al éxito hoy por hoy: “El líder tiene que tener la habilidad de generar vínculos cercanos a partir de la escucha activa. Además, debe tener flexibilidad y adaptación al cambio del entorno. Por otro lado, tener agilidad para ir aprendiendo a partir del hacer. La pandemia fue un gran ejemplo. Por último, la habilidad de la innovación de pensar y poder llevar a la práctica

nuevas ideas”.