La tapa del Diario PERFIL de este sábado 10 de septiembre de 2022

A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 1.753 del Diario PERFIL, de este sábado 10 de septiembre de 2022:

La inflación no afloja y consultoras ya esperan un piso de 6% este mes. El Gobierno había adelantado que el último bimestre sería el del costo de vida más alto del año, pero no contaba con que rubros como alimentos y bebidas no cedieran y empujaran los precios hacia arriba, como está sucediendo. Esta semana se conocerá el índice de agosto, que rondará el 7%. Si en los próximos quince días Economía no quiebra esta tendencia, las alzas se encaminan hacia el 100% anual. Los alquileres, detonados.

Banda bajo sospecha. La Justicia cree que hicieron inteligencia para el ataque, junto a Sabag Montiel y Uliarte. Gabriel Carrizo es el tercer apuntado. Cristina, en silencio y custodiada. Hoy, misa en Luján.

Repudio por amenazas de muerte a Macri. También al fiscal Luciani. Investigan a tuitero.

Reportaje de Fontevecchia. Al general Paleo, jefe de Estado Mayor de las FF.AA.

Incendios forestales. Fuego sin control en San Luis y en Jujuy. Hay más de diez focos en cada provincia.

Las tarifas de luz aumentarán en lo que resta de 2022 hasta un 80%.

Comenzaron los funerales de la reina y arrancó la era ‘carlista’ en Gran Bretaña. Primer mensaje de Carlos III.

Brasil, polarizado y violento. Un bolsonarista mató a un militante de Lula a hachazos.

Parricidio. Surgen detalles horrorosos del doble crimen de Vicente López.

ESCRIBEN

