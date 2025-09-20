La tapa del Diario PERFIL del 20 de septiembre de 2025

A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.068 del Diario PERFIL, de este sábado 20 de septiembre de 2025, un número al que acompañan 3 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Espectáculos, y Buenos Aires Times:

En plena corrida, el Gobierno busca el salvataje que prometió EE.UU.. Lo admitió el propio Javier Milei, mientras a lo largo de la jornada de ayer crecían los rumores sobre emisarios que viajaron a Washington para conseguir fondos frescos. El dólar siguió escalando hasta llegar a $ 1.515 y el riesgo país saltó a 1.516 puntos básicos. Caputo necesita que se cumpla lo ofrecido por Scott Bessent.

Con el mercado no, campeón: El BCRA tuvo que vender este viernes US$ 678 millones.

4 de junio: la última visita. La declaración de Fernando Cerimedo y el registro de entradas a Olivos y la Rosada dan verosimilitud a los audios de Diego Spagnuolo que aterran al entorno presidencial.

Schiaretti. El exgobernador se enfrenta a LLA en su provincia, en una elección clave.

Crece la implosión en el PRO luego de la pelea entre Lospenatto y Ritondo.

La autora de una novela japonesa premiada reconoce que utilizó la IA.

Delfín. Descubren la huella de un imperio narco de traficantes de cocaína en un operativo en Maquinista Salvio.

Palestina. Francia y otros nueve países planean reconocer al estado el próximo lunes en una conferencia de la ONU.

Florecen mil libros. Con la primavera, lanzan una campaña para estimular la lectura con influencers y dueños de librerías.

De Pablo. Ante la pregunta de si alcanzarán las reservas, el economista que escucha ópera con Milei dijo “eso lo sabe Dios”.

Israel intensifica el ataque sobre Gaza. Instó a huir a la población de la capital.

Kimmel, el primer censurado de Trump. Presión del gobierno sobre su programa.

Deportes

Racing venció a Huracán con varios suplentes: 2-0 en Parque Patricios.

Buenos Aires, lista para sus 42K.

F1 en Bakú: Colapinto sigue lejos de lograr tiempos que lo hagan feliz.



Escriben en esta edición:

Burgueño, García, Haime, Brennan López, Argüello, Link, Guebel, Kohan, Giampaolo, Helman, A. Fontevecchia y J. Fontevecchia.

