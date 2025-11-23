La tapa del Diario PERFIL del domingo 23 de noviembre de 2025

A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.089 del Diario PERFIL, de este domingo 16 de noviembre de 2025, un número al que acompañan 5 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: Cultura, Domingo, Espectáculos, El Observador y Marie Claire:

El Gobierno rompe una tradición y nombra al jefe del Estado Mayor como ministro de Defensa. Ayer se confirmó el nombramiento de Alejandra Monteoliva en Seguridad y del general Carlos Alberto Presti en Defensa, el primer militar en el cargo desde el comienzo de la democracia, “esperando que la dirigencia continúe ese camino”. El cambio cultural avanza.

De Narváez espera un ‘oui’. De concretarse la compra de Carrefour, sería un caso de éxito: capitales nacionales que toman a su cargo la cadena francesa luego de una oferta millonaria.

Asesor de trump, a favor de dolarizar: “mientras exista el peso, habrá fugas”.

Algunos se doblan. El radicalismo tiene su cumbre enfrentando una crisis.

El presupuesto en educación es el más bajo en los últimos 20 años.

Calvete, lado B. El operador paraestatal fue condenado por proxenetismo en 2019 en una causa que también es un escándalo.

Voto clave. El apoyo de Zamora garantizará al Gobierno los votos necesarios para asegurar el primer presupuesto de la gestión.

‘Periodismo puro’, dos entrevistas. Jorge Fontevecchia entrevista al economista Steve Hanke y al sociólogo Manuel Garretón.

Inocente. Una comisión de la Facultad de Derecho de la UBA logró la absolución de una persona detenida injustamente.

La presión del like en las redes cambia la forma de la maternidad.

Bolsonaro intentó romper la tobillera. Condenado, irá a la cárcel por “riesgo de fuga”.

Franco Picardi, el fiscal que pone en jaque al oficialismo.

Lanús es campeón de la Copa Sudamericana y Losada su héroe. El arquero se lució en la tanda de penales.

Escriben en esta edición:

Burgueño, García, Castro, Fara, Fidanza, Duran Barba, Heller, Jiménez Salinas, G. González y J. Fontevecchia.

