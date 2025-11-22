La tapa del Diario PERFIL del sábado 22 de noviembre de 2025

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.088 del Diario PERFIL, de este sábado 22 de noviembre de 2025, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Buenos Aires Times y Espectáculos:

Caputo desmiente a Bessent y asegura que nunca habló de US$ 20 mil millones. El ministro dijo que no se mencionó un rescate y criticó la información del “Wall Street Journal”, pese a lo declarado previamente por el secretario estadounidense. Este viernes , el Tesoro confirmó también que a mediados de octubre transfirió US$ 872 millones, usados para pagarle al FMI.

Miguel Calvete y la política: un cuento chino. Esencial en la causa Andis, es un personaje que acumuló poder e impunidad. Su origen carapintada. Del supermercadismo al lobby de los laboratorios, pasando por el PRO.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cristina kirchner busca blindar una primera minoría de 22 bancas en el Senado.

Santilli en un viaje al Norte con tensiones: los gobernadores abrieron su libro de quejas.

Pichichi: un gol en contra para Scioli. El exmotonauta presentó su yerba en plena crisis del sector.

Trump y Mamdani, una reunión con frialdad protocolar.

Elegir el celular de los niños depende de sus niveles de autonomía.

Sucesoras. Alejandra Monteoliva y Luciana Carrasco reemplazarán a Patricia Bullrich y Luis Petri en Seguridad y Defensa.

Ultimátum. El gobierno de los Estados Unidos apura a Ucrania para que acepte el plan de paz que favorece a la Rusia de Putin.

Gabriela Cabezón Cámara: la escritora argentina ganó (compartido con su traductora al inglés) el prestigioso National Book Award.

‘Después del abuso sexual’: un libro con ocho historias desgarradoras.

De Avellaneda al Salón Oval. Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, tuvo su foto con Trump en la Casa Blanca.

Escándalos en AFA: Chiqui Tapia y la era del fútbol para todos (sus amigos).

Escriben en esta edición:

Burgueño, García, Curia, Guebel, Kohan, Cermelo, Ares, Cereijo, Giampaolo, Helman, A. Fontevecchia y J. Fontevecchia.

HB