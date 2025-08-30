La tapa del Diario PERFIL del sábado 30 de agosto de 2025

A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.064 del Diario PERFIL, de este sábado 30 de agosto de 2025, un número al que acompañan 3 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Espectáculos, y Buenos Aires Times:

‘Lastre Karina’: la hermanísima complica la campaña oficialista. Ayer se conocieron los primeros audios con la voz de la secretaria general de la Presidencia y se profundizó el estado de zozobra en el entorno de Javier Milei. En la Casa Rosada recrudecen las diferencias y hay reuniones urgentes en el seno del poder, sin acuerdos sobre la estrategia electoral.

Desde el comienzo de la crisis de las coimas, el dólar oficial aumentó $50.

Sin cepo, los ahorristas compraron más de US$ 100 millones por día.

Oíd mortales: después de las escuchas, allanamientos. El juez federal

Sebastián Casanello ordenó que se investiguen las oficinas de la Andis y de la droguería Suizo Argentina.

Eduardo 'Lule' Menem está en su momento más difícil: dudas sobre su futuro.

Poco juntos por el cambio. Fragmentación entre los moderados: Manes, Lousteau y Carrió, con estrategias diferentes.

Polimedicación. Se repite cada vez más en la tercera edad el uso simultáneo de cinco o más fármacos por la misma persona.

Solo el 15% de las viviendas tiene una calidad de construcción ‘suficiente’.

Cumbre en China y desafío a Trump. Xi Jinping recibe a Putin y Kim Jong Un.

Femicidio. Encontró a su expareja con nuevo novio, la roció con nafta y le prendió fuego. Otro caso de violencia asesina.

Taylor Swift, bendecida. Sorpresa en la Casa Blanca por “los mejores deseos” de Donald Trump ante su futuro casamiento.

Julia Roberts: va a Venecia con polémica. Estrenó ‘After the Hunt’ en el Festival.

Colapinto en Zandvoort: entrenamiento correcto, pero futuro incierto.

San Lorenzo y Huracán: duelo eterno. Se enfrentan hoy 14.45.

El 40% de los clubes está peor que en 2023.

Escriben en esta edición:

Burgueño, Corbalán, Romero, Rodríguez Ghrimoldi, Guebel, Secco, Kohan, Link, Helman, A. Fontevecchia y J. Fontevecchia.

