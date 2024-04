Les cambian la patente: más de 3500 personas se anotaron para comprar autos que usaron delincuentes

Los precios base tientan y hay más de 3500 personas que no tienen problemas en subirse a un auto o una moto que fueron usados por organizaciones delictivas. Esa es la cantidad de postulantes que se anotaron para una particular subasta que se hará el próximo jueves en Rosario.

El Gobierno de la provincia de Santa Fe realizará la subasta pública de 40 vehículos decomisados al delito, en el Salón Metropolitano el próximo 25 de abril.

Los bienes a rematar son 21 autos, 6 pick up, 12 motos y un auto de colección. La mayoría son vehículos de alta gama. Hay Mercedes Benz, Audi y BMW, entre otras marcas. El auto de colección es un Triumph TR3, un elegante deportivo británico que se fabricó entre 1955 y 1962. En este caso es un modelo de 1958 que, según se aclara, no arranca y no tiene batería.

La estrella de la subasta es el auto de alta gama Triumph TR3 de 1958/59.

Los vehículos que se rematarán tendrán como precio base entre un 40% y un 60% del valor de mercado. Obviamente después vendrá la puja. Entre los más económicos hay motocicletas, algunas que presentan inconvenientes como no tener la llave de ignición. Esas partirán de un valor de 200 mil pesos.

Un dato importante para la tranquilidad y la seguridad de los futuros compradores: se les cambia el dominio, para que no sigan asociados a las organizaciones criminales a las que les fueron secuestrados.

Las inscripciones para participar de la subasta estaba abiertas hasta la medianoche de este domingo y se realizaban completando un formulario. Pero en la web para hacerlo este sábado figuraba que el cupo estaba completo.

Completar el formulario con información personal era obligatorio, porque se realizará un cruce de datos sobre antecedentes penales, para verificar que los interesados no tengan vínculos con las organizaciones criminales que tenían los vehículos y tampoco con otras.

El destino de los fondos de la venta de autos usados por delincuentes

Los fondos recaudados por la subasta realizada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) tienen tres destinos. El primero consiste en autofinanciar el entre autárquico; el segundo en aplicar dinero en políticas contra la inseguridad; y el tercero en destinar fondos a políticas sociales para que el dinero vuelva a la sociedad.

“Como provincia somos la única de la Argentina que tiene una ley que genera una Agencia que les quita los bienes a los delincuentes. Como gobierno no les tenemos miedo a las organizaciones criminales y queremos que la ciudadanía vea que les estamos rematando los bienes”, señaló el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza.

La Aprad es la entidad del gobierno de Santa Fe que administra todos los bienes y efectos que son objeto de secuestro u otras medidas dispuestas en causas judiciales como consecuencia de delitos o contravenciones. Estos bienes tienen como objetivo primordial su utilidad social. Pueden ser autos, insumos informáticos, celulares, joyas, etc.

En el caso de los vehículos, pueden ser entregados para que sean utilizados por la policía, institutos penitenciarios, educativos o asistenciales del Estado provincial. También pueden ser rematados, o bien, compactados. Los elementos de cocina y muebles en general, o vestimenta y demás bienes hogareños, pueden ser entregados a entidades de beneficencia.

