Gobernadores ausentes al llamado “Pacto de Mayo” y cautelosa reacción de UxP: lo que no se vio del discurso de Milei

En un contexto de tensión con las provincias, especialmente después del episodio con Ignacio Torres (Chubut) por fondos coparticipables, fueron notorias las ausencias de varios de los mandatarios provinciales, justamente los convocados por Milei para el "acuerdo patriótico" que piensa para ese llamado al consenso político que esbozó para mayo en Córdoba. El propio Torres y Axel Kicillof -dos de los nombres más enfrentados con el líder de LLA- estuvieron ausentes.

El mendocino Alfredo Cornejo avisó a PERFIL que no pudo ir porque tenía la fiesta de la Vendimia en su provincia, una tradición que lo sacó de la agenda parlamentaria. En tanto el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, señaló que de no ser porque en su provincia también se inauguraban este viernes las sesiones ordinarias y escasean los vuelos a Buenos Aires, hubiera dado el presente.

Distinto fue el caso de Ricardo Quintela, de La Rioja, quien ya había deslizado que no iría a la Asamblea Legislativa de Milei, quien marcó sus diferencias con el gobernador por su plan de lanzar cuasimonedas para solventar los gastos de su provincia en el contexto de crisis.

Otro de los ausentes es también del norte y de UxP, el formoseño Gildo Insfrán, quien no dio precisiones aún de por qué no viajó.

Vale destacar que el único expresidente que estuvo fue Adolfo Rodríguez Saá, y eso incluye la ausencia especial de Mauricio Macri, aliado e invitado de LLA.

Quienes sí estuvieron atentos escuchando el discurso “anticasta” y bien crítico del Estado fueron los cuatro miembros de la Corte Suprema, que se sentaron juntos y se fueron sin dar declaraciones.

Desde los palcos se destacó la presencia de Zulema Menem junto a su pareja, el empresario y expresidente de River, Rodolfo D’Onofrio. Además no muy lejos se vio a Santiago Caputo, de nulo contacto con la prensa.

En UxP no hubo reacciones, y retiro casi en silencio

Otra de las grandes especulaciones que se hacía en la previa y hasta durante el discurso era cual sería la reacción que tendría el peronismo, a los esperados ataques discursivos del presidente.

“Todos me preguntan si nos vamos a levantar o no cuando nos agredan. Es para analizar como naturalizamos que va a pasar. Pero necesitamos paz, no echar leña al fuego, por eso se decidió que no nos vamos a levantar”, había dicho Leandro Santoro a PERFIL.

La diputada Julia Strada no estaba tan segura de eso, o por lo menos había dejado en duda que si los agravios eran para la sociedad, ahí podría darse un escenario donde algunos se fueran del recinto. Finalmente, nada de eso sucedió, todos escucharon sin mayores reacciones y la retirada también fue casi en silencio.

Apenas si el dirigente de Smata Mario Manrique se hizo notar dándole la espalda al presidente durante su discurso.

Los diputados salieron en silencio del recinto, pasaron velozmente por el Salón de los Pasos Perdidos y decidieron que el único que daría unas breves palabras públicas criticando el discurso y la “presión” a los gobernadores sería el jefe del bloque, Germán Martínez.

Desde el radicalismo los voceros elegidos fueron Martín Tetaz y Rodrigo De Loredo, que se mostraron muy satisfechos con el discurso salvo porque sintieron que “faltó hablar del problema de la educación” en los llamados principios del pacto.

Por su parte la izquierda eligió entrar con carteles que decían “Con Milei la casta tiene empleo (y mucha plata)”.

Por último, Lilia Lemoine de LLA destacó que “no hubo agravios” y José Luis Espert que vio “espectacular el discurso”, ambos voceros elegidos del oficialismo.

