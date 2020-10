Marcelo Balcedo admitió delitos y llegó a acuerdo "millonario" con la justicia uruguaya

Protagonista de sonados procesos judiciales en la Argentina y en Uruguay, el empresario y sindicalista Marcelo Balcedo y su esposa Paola Fiege llegaron este jueves 1 de octubre a un acuerdo con la Justicia oriental, procedimiento en el que aceptarán su culpabilidad y pagarán una suma millonaria a la Fiscalia, pero de esa manera evitarán volver a la cárcel.

El matrimonio, que fue detenido en enero de 2018, cumplía prisión domiciliaria desde diciembre de ese año en su mansión ubicada en Playa Verde, en el departamento de Maldonado. Según fuentes judiciales del vecino país, las partes alcanzaron un acuerdo "en base a una cifra millonaria en dólares y bienes". Circularon versiones sobre el monto de ese resarcimiento firmado por Balcedo, pero la cifra no fue oficializada por la Justicia uruguaya.

Balcedo era el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Minoridad (SOEME), y además era director del Diario Hoy de la ciudad de La Plata. También estaba vinculado a empresas periodísticas como Emisiones Platenses y la revista La Tecla.

Siete meses atrás, Balcedo quedó nuevamente en el ojo de la tormenta por la aparición de un cadáver de identidad desconocida en el predio de la mansión donde el sindicalista y su esposa cumplían el arresto domiciliario.

Aunque está en Uruguya, Balcedo seguía ligado a un sector de trabajadores del SOEME, y manifestó a principios de este año que "quería volver a a la Argentina para defenderse" de las graves acusaciones judiciales en su contra, al tiempo que aseguró qyue estaba esperando que la Justicia le "devuelva" la conducción de la organización sindical que conducía.

AUDIO | Balcedo anuncia venganza: "Van a pagar las consecuencias"

La Argentina pidió la extradición de Balcedo, pero La jueza uruguaya María Helena Mainard priorizó la "situación de arraigo" de la pareja en Uruguay, señaló que "no había riesgo de fuego", lo que luego se tradujo n la prisión domiciliaria en la mansión "El Gran Chaparral" de Balcedo, y las presentaciones de la Cancillería y la Embajada Argentina en Uruguay no pudieron conseguir que el sindicalista regrese a nuestro país.

A principios de marzo había sido ex trabajadores del Diario Hoy habían denunciado "el ingreso ilegal al edificio y el posible vaciamiento del local" donde funcionó el matutino, del que fueron despedidos sin el pago de indemnización alguna y con varios sueldos sin cobrar. Se trata del predio ubicado en la calle 32 al 400 de la capital provincial, "En dicho lugar se encuentran las herramientas de trabajo sobre las cuales pesa una medida de no innovar, dictada por el juez Ernesto Kreplak, tras el pedido que realizó esta cooperativa para el resguardo de dichos bienes", explicaron en un comunicado los ex trabajadores y trabajadoras deld diario propiedad de Balcedo.

