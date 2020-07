Millonaria multa al Deutsche Bank por no controlar el dinero de Jeffrey Epstein

El Deutsche Bank deberá pagar una millonaria multa por "fallos significativos" en el control de las cuentas de Jeffrey Epstein, el financista estadounidense que se suicidó en la cárcel tras ser acusado de abuso sexual y tráfico de menores. Se alega que el banco alemán no supervisó como correspondía la actividad de la cuenta del millonario, lo que le permitió procesar cientos de transacciones, que por los montos, deberían haber alertado para como mínimo un control adicional teniendo en cuenta del sujeto en cuestión.

"Los bancos son la primera línea de defensa para prevenir la facilitación del delito a través del sistema financiero y es fundamental que adapten la monitorización de la actividad de sus clientes en función de los tipos de riesgo que plantea un cliente particular", indicó la superintendente Linda Lacewell. Y para ella, Deutsche Bank no monitorizó adecuadamente la actividad de clientes que el propio banco consideró de alto riesgo. Y en el caso de Jeffrey Epstein, no detectaron ni evitaron movimientos bancarios que por su importe eran sospechosos.

El Caso Epstein está de nuevo en primera plana por la detención de su novia Ghislaine Maxwell señalada como clave en la trama de abuso y tráfico de menores.

EL departamento de servicios financieros de Nueva York apunta a los pagos realizados a personas que supuestamente fueron cómplices de Epstein para perpetrar sus abusos, así como el pago de 7 millones de dólares en acuerdos de compensación, y de otros 6 millones de dólares a firmas de abogados por lo que parecen haber correspondido a gastos legales de acusado y sus -por ahora- supuestos cómplices.

Esa oficina financiera de Nueva York citó una serie de “pagos a modelos rusas, matrículas escolares a mujeres, gastos de hotel y alquiler, e ingresos a numerosas mujeres con apellidos de Europa del Este; así como extracciones de efectivo periódicas por un importe de más de 800 mil dólares en cuatro años".El Deutsche Bank reconoció el error al incorporar a Epstein en 2013, así como las debilidades en sus procesos de control. Pero también señalaron que después del arresto de Jeffrey Epstein en julio de 2019, el banco ofreció toda su ayuda en la investigación del caso.

"Hemos sido totalmente transparentes y hemos tratado estos asuntos con nuestro regulador, ajustando nuestra tolerancia al riesgo y abordando sistemáticamente los problemas (...) Nuestra reputación es nuestro activo más valioso y lamentamos profundamente nuestra asociación con Epstein", detalla el comunicado del Deutsche Bank.

En cuanto a Danske Estonia, banco involucrado en un escándalo de blanqueo de capitales y al que Deutsche Bank asignó su calificación de riesgo más alta posible, la autoridad bancaria neoyorquina señala que Deutsche Bank no tomó las medidas apropiadas para evitar que el Danske transfiriera miles de millones de dólares de transacciones sospechosas a través de cuentas de esa entidad en Nueva York.

La cifra que se le impuso como multa incluye dos casos adicionales donde el banco alemán pudo haber sido laxo en controlar giros dudosos de dos entidades bancarias de alto riesgo.

Y sobre su relación con el FBME Bank señala que desde el comienzo Deutsche Bank consideró que era un cliente de alto riesgo que requería de controles anuales mejorados contra el lavado de dinero. Y cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ordenó a los bancos que operan en EE.UU. cesar sus relaciones con esa entidad, Deutsche Bank era el último gran banco occidental que aún mantenía una relación bancaria con FBME.

A este respecto, la entidad germana indicó que los hallazgos sobre Danske Estonia y FBME, así como la propia investigación interna de Deutsche Bank, identificaron varias deficiencias en la supervisión y monitoreo de los bancos que utilizaron los servicios de compensación de Deutsche Bank. "No hubo ninguna intención por parte de nadie dentro del banco de facilitar la actividad ilegal. Hemos invertido casi mil millones de dólares para mejorar nuestra formación, nuestros controles y procesos, así como aumentado a más de 1.500 personas nuestra división de delitos financieros", señaló el banco alemán.

EI / DS