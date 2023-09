El dolor de Sol, la hija del cantante Huguito Flores: “Vivía a full, todos teníamos miedo”

Sol, una de las hijas de Huguito Flores, habló sobre el tremendo drama que vive su familia. Y pidió una cadena de oración por su hermana Catalina, de 3 años, la única sobreviviente del accidente en el que murieron el cantante y su esposa, en la ruta 34, en Santiago del Estero. Contó que su padre “vivía a full” y que estaba “en su mejor momento” antes del accidente.

Desde Ituzaingó, Sol explicó que habían tenido varias conversaciones con su padre acerca de sus frecuentes viajes por las carreteras del país en dirección a sus espectáculos, lo que dejaba poco tiempo para estar con él durante la semana. “Lo veíamos poco cuando venía para acá Ituzaingó, a veces venía un jueves o un lunes y lo veíamos una hora. Vivía a full. Era algo que todos teníamos miedo”, dijo en diálogo con Telenoche.

Sol compartió que en los últimos tres días, su padre llevó a cabo más de veinte actuaciones en tres provincias diferentes, e incluso tenía programado tocar en el Teatro Ópera de la Ciudad de Buenos Aires. “Le decíamos que se cuide, por más que no manejaba. Solo cuando venía de Buenos Aires manejaba. Es el miedo de las rutas. Pero no le daba el cuerpo ya”.

Sol también se refirió a las advertencias que le daban a su padre: “Le hablamos con Carina, su mujer, de que no haga tantos bailes”. Evitó entrar en polémicas sobre los contratos que los representantes de Flores le imponían, pero justificó su trabajo como una necesidad: “No me quiere meter en el tema de los representantes. Vivía de eso y lo tenía que hacer sino no comía, era su trabajo”.

Trágico accidente en Santiago del Estero: murió el cantante de música tropical Huguito Flores

“Era lo que le gustaba. Desde que tengo memoria mi papá cantaba y siempre tenía un grupo. Vivió de eso y murió de eso. No puedo creer todos los mensajes que recibí de gente que no tenía idea que conocían a mi papá. Amaba venir acá y estar con la familia aunque sea un ratito”, aclaró.

Finalmente, hizo un llamado a la solidaridad y solicitó una cadena de oración por Catalina, la niña que se encontraba en el auto durante el trágico accidente y que se encuentra hospitalizada en Santiago del Estero en estado crítico. “Sean de la religión que sean, pido una cadena de oración para mi hermana, que la está peleando y evolucionando bien, pero está solita. Les pido que manden buenas energías para que salga”, suplicó.

Cómo fue el accidente

El miércoles 20 de septiembre por la noche, se produjo un trágico accidente en la Ruta Nacional 34, cerca de la localidad de Garza, que cobró la vida del cantante santiagueño Huguito Flores, su esposa y un hermano de la mujer.

El grupo se desplazaba en un vehículo Volkswagen Surán, transitando desde La Banda hacia la provincia de Buenos Aires, donde tenían agendadas actuaciones programadas hasta el próximo domingo. Aunque Huguito Flores sobrevivió al impacto inicial del choque, lamentablemente perdió la vida mientras era trasladado al Hospital Regional.

Según los informes iniciales, Carina, la esposa de Huguito Flores, y su hermano Rubén sufrieron lesiones mortales de forma inmediata como resultado del accidente. Mientras tanto, el cantante y su hija pequeña fueron trasladados de urgencia al Centro de Salud Banda.