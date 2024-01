Verónica Llinás apuntó contra Juan Acosta: "No te peines que no salís en la foto"

La actriz Verónica Llinás cruzó en las redes sociales a su colega, Juan Acosta quien defendió las medidas que buscan desfinanciar la actividad artística y cultural en el país a través del DNU.



"La cultura no está en peligro. Estuvimos en peligro durante mucho tiempo con gente que, gracias a la cultura se llenó los bolsillos", dijo Juan Acosta en una entrevista por la señal de LN+.



“Nosotros estudiábamos en lo de Lito y no nos daba bola nadie, entonces inventamos el Parakultural”, recordó el actor.



Además, mientras defendía las medidas del DNU, apuntó contra Lali Espósito quien en lo últimos días estuvo en el foco de la escena, debido a que el Presidente deslizó que el gobernador de La Rioja “gasta plata'” para que la cantante se presente en la provincia.

A partir de esto, muchos salieron a defender a la artista y criticar a Milei, y otros se pusieron del lado del Presidente, como Juan Acosta, quien en ese marco, dijo: “Lo que yo creo es que en este DNU lo que quieren que desaparezcan son los que viven del dinero del pueblo. Les parece mucho más fácil pagarle a Lali Espósito millonadas y no darle de comer a un chico que no tiene para comer”.

Ley ómnibus y cultura, un ataque innecesario

En consecuencia, la actriz Verónica Llinás, lo cruzó fuerte en su cuenta de X: "Vos no inventaste ningún Parakultural, Juan Acosta. Si viniste alguna vez, fue cuando ya estaba de moda. No te peines que no salís en la foto", sentenció la actriz.

Parakultural: paradigma de la cultura undergroung porteña

Entre 1986 y 1990, se conocía como “Parakultural”, a un espacio artístico multidisciplinario que se convirtió en un paradigma de la cultura underground porteña. Funcionaba en la calle Venezuela al 340 y surgió como iniciativa de Omar Viola y Horacio Gabin. Ambos se habían dispuesto a encontrar un espacio de creación y experimentación artística en la Buenos Aires del regreso a la democracia, a principios de los años ‘80.

Muchas de las bandas y artistas que surgieron del Parakultural sentaron las bases de la nueva cultura porteña.

RM/fl