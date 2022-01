Mesa de Enlace: "No compartimos el rumbo, ni ninguna de las medidas tomadas" por el Gobierno

La Mesa de Enlace de entidades agropecuarias (Coninagro, CRA, Federación Agraria Argentina y Sociedad Rural Argentina) emitió un duro comunicado para “dejar en claro que no compartimos, ni el rumbo, ni ninguna de las medidas tomadas y que nos permitimos reflejar los graves perjuicios que traerá al sector agropecuario y al país en general, y resaltar que no fuimos parte en ninguna de las decisiones que ha tomado el gobierno”.

Para las gremiales, las intervenciones en los mercados de carnes, trigo y maíz “impactan sobre la producción primaria y por el contrario es ahí donde la participación en forma virtuosa del Estado debe evitar los abusos de posiciones dominantes en la cadena y en favor de los pequeños y medianos productores equiparar los desbalances propios de las escalas productivas”.

Portazo de las entidades del campo al Consejo Agroindustrial Argentino: ¿Qué pasó?

“Perjudicaron a los productores de carne, limitaron exportaciones y ahora pretenden soluciones mágicas para el trigo y el maíz, indefectiblemente el descuento en el precio lo recibe el productor”, sostiene el comunicado.

Para la Mesa de Enlace, “el problema no está en el campo, el problema está en la economía y es mucho más profundo y complejo, de allí sobresalen y se retroalimentan, la inflación y el déficit fiscal ambos no son nuevos, sino instalados por décadas y no son abordados como corresponde”.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, advirtió hoy que el fideicomiso que el Gobierno quiere lanzar para reducir el valor del trigo y el maíz en el mercado interno, "es en realidad una retención encubierta".

"Nos ven como una caja de dónde sacar el dinero para cubrir el gasto cada vez mayor de la Argentina", se quejó el dirigente.

Salida del CAA

Este posicionamiento se produce en un contexto donde CRA, Federación Agraria Argentina y Sociedad Rural Argentina se retiraron del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA).

Según Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina, sostuvo que “luego de más de un año de su creación e infinitas maratones de reuniones ejecutivas y técnicas (en donde intentamos alcanzar, sin buenos resultados, los consensos necesarios para lograr las políticas públicas que necesitan los productores agropecuarios del país, especialmente los de menor escala, a quienes representamos) hemos decidido retirarnos de este espacio que hemos conformado con expectativas, pero que sentimos que hoy, lamentablemente, nos perjudica”.

LM