PagaAira: devolverán el valor de una novela, pero sólo si César Aira gana el Nobel de Literatura

La iniciativa literaria #PagaAira propone que si César Aira gana el Nobel de Literatura que se anunciará el próximo jueves, se reintegra el valor de la novela "Aira o muerte", de Daniel Mecca, presentada este último domingo. Se trata de una estrategia de marketing novedosa que milita al reconocido artista argentino, para que no siga el camino de Jorge Luis Borges.

Este jueves 5 de octubre se anunciará el Premio Nobel de Literatura y, como todos los años, el escritor argentino César Aira está entre los favoritos en las casas de apuestas. La promoción de devolución del dinero por la novela “Aira o muerte”, publicada por La Conjura, es válida desde este jueves 28 de septiembre hasta el miércoles 4 de octubre, y se puede participar desde todas partes del país.

"La campaña #PagaAira tiene distintos ejes: por un lado es un juego performático que dialoga con mi última novela Aira o muerte, en la cual el escritor César Aira —personaje de la novela— organiza una delirante conspiración para tomar el poder en Argentina y en Suecia para apropiarse del negado premio Nobel de Literatura. Es decir, la maniobra es dar vuelta la literalidad presente y llevar al plano irónico la tradición de que nunca le dan el máximo galardón de la literatura como a Borges", explicó Mecca a la agencia Télam sobre el origen de la iniciativa.

Mecca: "Cómo vender la literatura es parte del oficio y la estética del escritor"

También existe un segundo eje de la campaña: el sentido de la oportunidad. "Como el jueves 5 de octubre se anuncia el nuevo ganador del Nobel, y este domingo 1 de octubre es la presentación del libro, la ecuación era clara: dos más dos es cuatro. Había que hacer algo. Y hacer algo no es tener información, hacer algo es generar ideas en torno a la información. Estar atento a veces puede salir bien o puede salir mal. Pero hay que estar atento y hacer”, reflexionó.

“Como señala aquel tradicional apotegma político, los espacios vacíos se ocupan. De este modo, la campaña busca generar su propia literatura y, por supuesto, reescribir la famosa campaña de Noblex. La literatura, sabemos, es reescritura", explicó Mecca, en referencia a la campaña “Paga Dios”, con la que devolvieron el dinero de televisores comprados durante el cumpleaños de Diego Maradona, luego de que Argentina saliera campeona del mundial de Qatar.

A Mecca no le asusta aceptar que se trata de una "campaña de marketing", con todas las letras. "En absoluto es contradictorio con alguna ‘pureza’ que pueda pretenderse desde la literatura o el arte, ya que hacer ficción es un trabajo más, no un don de iluminados. Por demás, las vanguardias conceptuales del siglo XX lo hicieron todo en esta materia. En definitiva, el pensamiento de cómo vender la literatura es parte del oficio y la estética del escritor", sostuvo en entrevista con Télam y hasta propuso la conspiración inversa: "Rosquear para que a la Academia Sueca no se le ocurra darle justo ahora el Nobel a César Aira".

De qué se trata “Aira o muerte”

Según detalló Télam, en su novela "Aira o muerte", Daniel Mecca utiliza elementos de sátira política y social para tejer una trama que explora la narrativa política de izquierda, desde consignas revolucionarias hasta momentos históricos como el Cordobazo y la efervescencia militante en Argentina en los sesenta y setenta, empleando el humor y la ironía para abordar estos temas y poniendo en la escena la figura del autor de “Cómo me hice monja” y “La liebre”.

Cómo van las apuestas por el Premio Nobel de Literatura 2023, que se anuncia el jueves

La historia de la novela publicada por La Conjura gira en torno al escritor argentino César Aira, quien en la novela de Mecca necesita de una estructura partidaria para planear su toma del poder, específicamente la conquista del Nobel de Literatura. El texto, además, incorpora elementos de intertextualidad con la obra del novelista nacido en Pringles y busca dialogar con las novelas en las que aparece la liebre como una figura alucinada.

El humor y la ironía en torno al uso de estas zonas de la historia no buscan en absoluto ser descalificantes del gesto político, sino todo lo contrario. Según Mecca intenta reivindicar la palabra "militancia" y recuperar épocas y modos históricos, "simplemente abordándolos con gracia, porque el humor, se sabe, es una cosa muy seria y, de hecho, está muy presente en el registro cotidiano del militante".

La presentación del libro se realizó el domingo 1 de octubre en Gitan Café, en CABA, en diálogo con el periodista y escritor Nicolás Artusi. El libro puede adquirirse en www.laconjura.com.ar o en la cuenta de Instagram @danielmecca, y su valor es de $4.500.

ML / ED