Acciones ganan ante conversaciones EEUU-China; suben los bonos

Randall Jensen y Sarah Ponczek

Las acciones subieron por segundo día y anotaron su mejor mes desde enero ante el optimismo de que EE.UU. y China progresarán durante las negociaciones comerciales de este fin de semana. Los bonos del Tesoro subieron.

El índice S&P 500 impulsó su avance de junio a 6,9% y creció sobre el 3,5% en el trimestre, una recuperación frente a la baja de mayo. Los productores de materiales aumentaron un 11% en junio, impulsados por el mejor mes del crudo en cinco y el oro marcó su mayor repunte desde el voto de Brexit. Los fabricantes de chips registraron la mejor ganancia mensual desde 2011 mientras el sector ha mostrado signos de resiliencia en medio de la guerra comercial.

Los bancos lideraron los indicadores de referencia después de que la Fed despejara el camino para pagos mejores a los esperados, mientras que Apple Inc. que salió perjudicada en tecnología después de un informe que decía que estaba trasladando parte de su producción de EE.UU. a China.

Los rendimientos del Tesoro a 10 años se mantuvieron por encima del 2%, cayendo cerca de 40 puntos básicos desde el final del último trimestre, ya que una nueva evidencia de que el crecimiento de la manufactura en EE.UU. está desacelerando las expectativas de recortes en las tasas de interés este año. El dólar varió levemente frente a sus pares, dirigiéndose a su peor mes desde enero.

Todos los ojos ahora se dirigen a la reunión del G-20 en Osaka, donde los presidentes Donald Trump y Xi Jinping se reunirán el sábado para buscar un avance en la guerra comercial. El viernes, Trump dijo que aunque no ha prometido no emitir nuevos aranceles en China, cree que "como mínimo" la reunión del sábado será "productiva". Mientras tanto, Xi advirtió que las "prácticas de acoso" no funcionarán, sin mencionar a Trump por su nombre.

"Los mercados solo tienen necesidades simples en este momento y quieren ver signos de progreso", dijo Nela Richardson, estratega de inversiones de Edward Jones, en una entrevista en la sede de Bloomberg en Nueva York. "Si consiguen algo que diga, ’mira, no vamos a comenzar una nueva ronda de aranceles’, creo que eso sería positivo para la próxima semana".