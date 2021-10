Reino Unido: un aumento en los contagios de Covid-19 motiva pedido de investigar mutación

El aumento de los casos de COVID-19 en el Reino Unido ha dejado al país por detrás del resto de Europa, mientras que el excomisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, Scott Gottlieb, pidió una investigación urgente a una mutación conocida como Delta Plus.

Gran Bretaña, que reabrió y relajó las restricciones más rápido que otros países del viejo continente, registró el domingo el mayor aumento diario de nuevos casos desde mediados de julio. Las muertes semanales por el virus superaron las 800 en cada una de las últimas seis semanas, más que en otros de los principales países de Europa occidental, según el rastreador de Bloomberg.

El Reino Unido también se ha retrasado en la administración de vacunas a adolescentes en medio de la preocupación de que algunos efectos secundarios socaven el beneficio neto de las vacuna, ya que los niños tienen menos probabilidades de enfermarse gravemente. El retraso significó que a la mayoría de los niños mayores no se les ofreció la vacuna hasta que comenzó el año escolar, y ahora son los que registran los mayores niveles de contagio en la población.

La prevalencia de coronavirus está aumentando entre los menores de 17 años o menos, según reveló la semana pasada el último estudio React-1 dirigido por el Imperial College de Londres. La tasa de reproducción en ese grupo de edad era de 1,18, lo que significa que, en promedio, cada 10 jóvenes infectados la transmiten a otros 12.

La cepa Delta Plus que destacó Gottlieb incluye la mutación K417N, lo que ha generado preocupación porque también la alberga la variante beta que está asociada a un mayor riesgo de reinfección.

“Necesitamos una investigación urgente para averiguar si este Delta Plus es más transmisible, tiene una evasión inmunológica parcial”, dijo Gottlieb en Twitter. “No hay indicios claros de que sea considerablemente más transmisible, pero debemos trabajar para tipificar más rápidamente estas y otras variantes nuevas”.

Investigadores del Reino Unido dijeron a fines de junio que aún no hay pruebas que sugieran que la mutación adicional sea más preocupante. Un estudio alemán publicado a principios de este mes encontró que, aunque tanto Delta como Delta Plus infectan las células pulmonares de manera más eficiente que la cepa original del coronavirus, Delta Plus no parece ser significativamente más peligrosa que Delta.

Gottlieb, quien forma parte de la junta directiva de Pfizer, dirigió la FDA entre 2017 y 2019. Ha estado promocionando su nuevo libro, “Uncontrolled Spread: Why Covid-19 Crushed Us and How We Can Defeat the Next Pandemic” (Propagación descontrolada: por qué el covid-19 nos aplastó y cómo podemos derrotar la próxima pandemia).

En Inglaterra, el porcentaje de personas que dieron positivo siguió aumentando en la semana que finalizó el 9 de octubre, con un estimado de 890 mil personas que tienen Covid-19, o aproximadamente 1 de cada 60, según la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS, por sus siglas en inglés).

Jóvenes

El porcentaje de personas que dieron positivo de coronavirus, entre el 29 de agosto y el 9 de octubre, fue más alto entre los cursos siete y 11, lo que corresponde aproximadamente a niños de 11 a 15 años, según la ONS. Más del 8% de las personas en ese grupo de edad dieron positivo en el período, en comparación con solo el 0,6% para las personas de 25 a 34 años.

Hasta la fecha, el Reino Unido ha registrado casi 140.000 muertes relacionadas con el covid.

“En este momento, el Reino Unido tiene un nivel de covid-19 más alto que la mayoría de los países comparables, lo que se observa no solo en las pruebas positivas, sino en los ingresos hospitalarios y las muertes”, escribió Jim Naismith, profesor de la Universidad de Oxford, en un comunicado publicado por el Science Media Center el 15 de octubre. Cada muerte “representa una tragedia”, dijo.