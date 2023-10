Amazon comienza a entregar medicamentos con drones

Amazon.com Inc. presentó planes para ampliar su iniciativa experimental de entrega con drones, anunciando el inicio del envío de medicamentos recetados por vía aérea y prometiendo iniciar vuelos en Gran Bretaña e Italia a fines de 2024.

El minorista en línea comenzó recientemente a incluir la entrega con drones como una opción para los clientes de Amazon Pharmacy en un programa de prueba en College Station, Texas, una de las dos ciudades de Estados Unidos donde Amazon entrega productos utilizando sus vehículos no tripulados del tamaño de una cortadora de césped.

En un evento de prensa celebrado en un almacén cerca de las oficinas centrales de Amazon en Seattle, David Carbon, vicepresidente a cargo del programa Prime Air, dijo que la compañía ampliaría sus pruebas de entrega con drones a una tercera ciudad estadounidense, así como a lugares de Gran Bretaña e Italia. Las ciudades se anunciarán “en los próximos meses”, adelantó Carbon.

La entrega rápida de suministros médicos se ha convertido en uno de los principales candidatos para un negocio viable de entrega por drones. Wing, de Alphabet Inc., United Parcel Service Inc. y la startup de drones Zipline entregarán productos médicos a través de vehículos no tripulados, a veces en programas de prueba centrados en recintos hospitalarios o comunidades planificadas. En la mayoría de los lugares, el uso de drones sigue estando limitado a pruebas restringidas mientras los reguladores establecen normas para limitar el riesgo para otras aeronaves y personas en tierra.

John Love, vicepresidente de Amazon Pharmacy, dijo que la compañía ofrece entrega gratuita de más de 500 medicamentos por vía aérea a pacientes inscritos en la prueba de entrega con drones en Texas. Cuando el grupo Prime Air de Amazon encuestó a los clientes para preguntarles qué productos les gustaría recibir de esta manera, los medicamentos “encabezaron la lista”, dijo en una entrevista.

Los medicamentos vienen en envases pequeños y a menudo se necesitan rápidamente, por lo que probablemente serían una opción popular para la entrega con drones si estuvieran ampliamente disponibles, dijo Love. “Hay muchas razones por las que esto podría ser realmente potente, y algo que puede ampliarse”, dijo.

Cómo es el programa de drones de Amazon

El programa de drones de Amazon, anunciado al mundo por Jeff Bezos en 2013, se ha visto afectado por dificultades técnicas, alta rotación y preocupaciones de seguridad después de accidentes en un sitio de prueba. El grupo fue una de las unidades de Amazon que sufrieron despidos este año, informó en ese momento la cadena CNBC. Un portavoz dijo que Amazon ha realizado “miles” de entregas hasta ahora en College Station y Lockeford, California, donde hace su otra prueba con drones en EE.UU., desde que comenzó las primeras entregas en diciembre de 2022.

La compañía tiene como objetivo entregar los medicamentos por drones en menos de una hora y en mayo recibió una licencia para operar una farmacia desde una dirección cerca de sus instalaciones de pruebas de drones en College Station, según muestran los registros de la Junta Estatal de Farmacia de Texas.

Carbon dijo que el último diseño de dron de Amazon, el MK30, realizó su primer vuelo de prueba en septiembre. El dron es más liviano y puede volar más lejos que los vehículos MK27 que la Administración Federal de Aviación autorizó para operar en las pruebas actuales de Amazon.

Dijo que el programa de entrega con drones de la compañía comenzará a alejarse de las instalaciones especializadas de Prime Air y se integrará a la creciente red de estaciones de entrega en el mismo día de la compañía.

