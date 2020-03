Cancelan eventos de commodities de Singapur a EEUU por virus

Krystal Chia

Singapore Exchange Ltd., la principal plataforma de derivados de mineral de hierro, canceló una importante reunión anual para proveedores y operadores del producto en medio de una masiva suspensión de eventos en todo el mundo debido al coronavirus.

La cumbre 2020 Singapore International Ferrous Week, que estaba programada para mayo, ya no se realizará, informó la plataforma. La decisión se debe a precauciones adicionales para salvaguardar la salud y seguridad de clientes, socios y participantes, indicó.

La emergencia de salud está alterando los mercados de materias primas y provocando el aplazamiento o cancelación de reuniones donde productores, analistas y operadores generalmente se reúnen, evalúan el panorama e intercambian puntos de vista. CERAWeek, una de las convenciones más importantes de la industria energética, fue suspendida solo unos días antes de su inicio, previsto para el 9 de marzo en Houston. Cesco Week Santiago, una de las conferencias de cobre más grandes del mundo, tuvo igual suerte.

La convención anual de esta semana de organizada por Prospectors & Developers Association of Canada en Toronto, que generalmente atrae a decenas de miles de ejecutivos mineros, autoridades y analistas, sí se llevó a cabo, aunque con medidas de limpieza adicional de los lugares y un enfoque diferente de los asistentes.

“Todo el mundo está hablando de eso, y de no darse la mano, solo topase los codos”, dijo Keith Neumeyer, director ejecutivo de First Majestic Silver Corp. “No podemos tocarnos, no podemos abrazarnos”.

Otra reunión crucial que todavía sigue en pie es la cumbre de ministros de naciones pertenecientes a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados, incluida Rusia, que se realizará esta semana en Viena. El evento reúne a delegaciones de 23 países, desde Medio Oriente hasta América Latina, y desde África subsahariana hasta Asia, además de cientos de periodistas y consultores.

Singapore Exchange sostuvo que su evento anual presencial se realizaría en 2021, y antes de eso hay un plan provisional. “En medio de este período de mayor incertidumbre, intentamos brindar una plataforma virtual para que la industria se involucre y discuta oportunidades y desafíos”, señaló.