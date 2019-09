Cinco puntos clave de la llamada de Trump al presidente de Ucrania

Chris Strohm y Ryan Teague Beckwith

La Casa Blanca dio el miércoles el paso inusual de publicar una transcripción de una controversial llamada entre el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, la cual ahora está en el centro de una investigación formal de destitución en la Cámara.

Si bien la transcripción simple no entregó a los demócratas un quid pro quo explícito, ofreció una visión rara y extensa de la conversación privada de Trump con un líder extranjero. También mostró hasta qué punto el presidente se siente cómodo usando su posición como comandante en jefe para perseguir sus intereses personales y políticos, incluido un impulso para investigar al candidato demócrata, Joe Biden.

Estos son cinco puntos clave:

Trump le pidió a Zelenskiy que trabajara con sus aliados en la investigación sobre Biden

En múltiples ocasiones, Trump dijo que pediría al procurador general, William Barr, y a su propio abogado personal, Rudy Giuliani, que contactaran a Zelenskiy directamente. Zelenskiy dijo que uno de sus asistentes había hablado recientemente con Giuliani y esperaba que Giuliani regresara a Ucrania para reunirse con él.

El Departamento de Justicia dijo inequívocamente que Trump no habló con Barr acerca de que Ucrania investigara nada relacionado con Biden y que no le ha pedido a Barr que se comunique con Ucrania. El Departamento también dijo que Barr no se ha comunicado con Ucrania sobre nada ni ha discutido el asunto con Giuliani.

El Departamento de Justicia revisó si Trump violó las leyes electorales

El Departamento de Justicia realizó una revisión penal de si Trump cometió una violación de las leyes de financiamiento de campañas después de recibir una referencia de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional.

La división penal del Departamento dirigió la revisión y concluyó la semana pasada que no hubo violación y que no se justificaba ninguna otra acción, dijo el Departamento en un comunicado. Sin embargo, no está claro qué tan exhaustiva fue la revisión.

Un funcionario del Departamento de Justicia, quien pidió permanecer en el anonimato, dijo que los funcionarios no tuvieron en cuenta que Trump estaba reteniendo ayuda a Ucrania cuando analizó si el presidente violó las leyes electorales. El Departamento también se basó en información de la Casa Blanca para hacer el análisis, dijo el funcionario.

Trump mencionó las elecciones de 2016

En uno de los intercambios más inusuales, Trump le pidió a Zelenskiy que intentara encontrar un servidor pirateado que pertenece al Comité Nacional Demócrata.

El servidor fue pirateado como parte de los esfuerzos de Rusia para interferir en las elecciones estadounidenses de 2016. Trump ha asociado el servidor con la investigación sobre el uso que hacía la demócrata Hillary Clinton de su correo electrónico privado, a pesar de que los dos asuntos están separados.

Trump había sido advertido sobre investigar a sus rivales

La presión de Trump sobre Ucrania para investigar a Biden, su potencial rival, hizo eco de sus tácticas contra oponentes políticos en el pasado. Incluso hizo referencia a un episodio en la llamada, cuando critica al abogado especial Robert Mueller por su investigación contra Trump sobre las elecciones de 2016.

La llamada ocurrió un día después de que Mueller testificara ante el Congreso. Trump le dijo a Zelenskiy que el desempeño de Mueller fue “incompetente”.

Zelenskiy le dijo a Trump que se había quedado en la Torre Trump

Zelenskiy pasó algún tiempo halagando a Trump durante la llamada. Comenzó diciendo que había aprendido cómo ganar viendo la campaña de Trump y que él también quería “drenar el pantano”.

“Usted es un gran maestro para nosotros”, dijo, según la transcripción simple.

Zelenskiy también se aseguró de hablar sobre los desarrollos inmobiliarios de Trump y señaló que la última vez que estuvo en Estados Unidos “se quedó en la Torre Trump”.