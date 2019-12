Gran final del romance entre Macron y las grandes tecnológicas

Helene Fouquet

El presidente francés ha aprobado un impuesto a gigantes de la tecnología mundial para que contribuyan a las arcas estatales como sus pares de ladrillo y mortero. Ahora, Macron, que posó con dos iPhone de Apple en su primer retrato oficial después de asumir el cargo, quiere más regulaciones para empresas como Facebook Inc., Google de Alphabet Inc. y Amazon.com Inc.

“El lenguaje corporal está cambiando”, dijo Cedric O, el ministro francés de asuntos digitales, en una entrevista en la antigua oficina de Macron con vistas al Sena. “Francia pretende ser uno de los países líderes en términos de regulación y en conocer el entorno tecnológico. Los entendemos pero no somos indulgentes”.

Francia pretende ser uno de los países líderes en términos de regulación y en conocer el entorno tecnológico.

O comienza una gira de una semana en Estados Unidos a partir del lunes, cubriendo Washington, San Francisco y Los Ángeles, para transmitir el mensaje de su jefe. Macron quiere un control más estricto sobre los principales actores en Internet y no descarta un impulso para dividirlos.

La postura de endurecimiento de Macron coincide con los esfuerzos de la nueva Comisión Europea para adquirir un mayor control sobre el panorama digital de la región. El presidente francés ha enviado la mayoría de sus ideas para aumentar la regulación a la nueva Comisión de la UE, presidida por Ursula von der Leyen, y a la comisaria de competencia Margrethe Vestager, quien ha aumentado la supervisión de empresas tecnológicas y es conocida por imponer multas astronómicas.

Credenciales amigables con la tecnología

Antes de asumir el cargo, Macron pasó mucho tiempo puliendo sus credenciales amigables con la tecnología, asistiendo a eventos de la industria, cuando era ministro de Hacienda, para promover el ecosistema de startup francesas. Como presidente, ha invitado a París a altos ejecutivos de gigantes tecnológicas de EE.UU., como Mark Zuckerberg de Facebook.

Su nueva postura se produce después de una serie de multas lideradas por la Unión Europea contra Facebook y Google, y un impulso concertado para mejorar las perspectivas de Francia en la escena tecnológica local.

Los esfuerzos para implementar nuevas reglas resonarían con candidatos presidenciales de EE.UU. como Elizabeth Warren, pero el presidente Donald Trump ha criticado los planes franceses de gravar a las tecnológicas estadounidenses.

“Estas son empresas estadounidenses, y guste o no, son grandes empresas estadounidenses”, dijo Trump. “No estoy contento con el impuesto digital”.

Conversaciones con EE.UU.

El gravamen, que es retroactivo desde enero, afectaría a compañías de tecnología con al menos 750 millones de euros (US$825 millones) en ingresos a nivel mundial y ventas digitales que totalicen 25 millones de euros en Francia. Si bien la mayoría de las aproximadamente 30 empresas afectadas son estadounidenses, la lista también incluye compañías chinas, alemanas, británicas y francesas.

Se espera que el representante de Comercio de EE.UU. confirme el lunes si tomará represalias después de una investigación sobre el impuesto y si se trata de una medida contra las empresas del país.

O dijo que no esperaba aranceles, y que el impuesto será parte de las conversaciones de regulación más amplias que mantendrá con el director de Tecnología de EE.UU., Michael Kratsios, en Washington el lunes.Es posible que se le pida una explicación de la nueva legislación de medios de comunicación de Francia, que se espera sea presentada este mes en el gabinete, que tiene como objetivo intensificar la regulación para plataformas de video a solicitud como Netflix, Amazon y Disney y aumentar la supervisión de medios de contenido como YouTube. Los detalles finales del proyecto no estaban disponibles a 2 de diciembre.

El impuesto será parte de las conversaciones de regulación más amplias que mantendrá con el director de Tecnología de EE.UU.,

Las nuevas regulaciones tecnológicas también podrían incluir la interoperabilidad con otras plataformas para dar a los clientes la libertad de cambiar de operador, controlar una plataforma dominante y una regulación especial para el discurso de odio, dijo O.

El ministro, de 36 años, que se reúne con Eric Schmidt, exdirector ejecutivo de Google, y visita las oficinas de Snap Inc. en Los Ángeles, dijo que las reglas “no pueden ser sector por sector”.

“¿Qué regulación sistémica queremos? Si se comienza con impuestos, y luego Uber, y después leyes laborales, Facebook sobre privacidad, luego Google sobre datos de salud, se está constantemente actualizando y es algo de nunca acabar”, dijo.