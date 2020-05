Hinchas parecen no estar listos para comprar boletos de la NFL

Eben Novy-Williams

La Liga Nacional de Fútbol Americano lanzó oficialmente su calendario 2020, que presenta una mirada optimista de como se desarrollará la temporada si el deporte más popular del país se puede jugar en medio de la pandemia de COVID-19.

El cronograma, que se retrasa un mes, generalmente da origen a miles de millones de dólares en ventas de boletos y anuncios de televisión. Pero este no es un año típico. El béisbol, el baloncesto y el hockey están suspendidos debido al coronavirus, y la MLB ha suscitado críticas por sus políticas de reembolso.

Los corredores encuestados por Action Network Inc. dijeron que vieron alrededor de 15% del volumen que suelen experimentar en las horas posteriores a la publicación del calendario de la NFL. Josh Stine, director ejecutivo de la empresa de venta de entradas Seat Insiders Inc., tuiteó el jueves por la noche que “hasta el momento, nuestro equipo no ha recibido ninguna solicitud, cuando normalmente habríamos vendido un volumen significativo esta noche”.

SeatGeek, por otro lado, dijo que las ventas secundarias en las 12 horas posteriores al lanzamiento del cronograma se duplicaron con respecto al año pasado. Es un socio autorizado de la NFL.

La posición oficial de la NFL es que espera que la temporada de 17 semanas comience a tiempo, aunque los planes ya se han interrumpido debido al cierre de estadios y la suspensión de las actividades de los equipos. Esta semana, el comisionado Roger Goodell presentó un plan de varias fases para la reapertura de las instalaciones que señala que los clubes deberían estar listos para fines de la próxima semana. El memorando, obtenido por Bloomberg News, incluía ocho páginas de pautas de seguridad.

Esta semana, la NFL también adoptó un plan de reembolso de boletos para los 32 equipos. Cualquier persona que compre un boleto directamente a través de un equipo de la NFL tendrá la opción de un reembolso completo o un crédito para futuros boletos. Más allá de eso, los equipos pueden ser creativos y muchos probablemente ofrecerán a los hinchas incentivos adicionales para que prefieran obtener créditos y no un reembolso.

Partidos individuales

Un puñado de equipos, entre ellos los Jets de Nueva York, decidieron no vender entradas para partidos individuales. El equipo dijo en un comunicado que “hay que ser prudentes” por el bien de los hinchas.

Si bien algunas de esas reglas parecen perjudicar a los revendedores, ese mercado está en pleno apogeo con sus propias políticas de reembolso.

SeatGeek, por ejemplo, dijo junto con Ticketmaster que reembolsarán el dinero en caso de que un partido de la NFL se cancele o se juegue sin público. Es un socio de distribución oficial de la NFL y es el principal proveedor de boletos para los partidos de Dallas Cowboys, Santos de Nueva Orleans y Cardenales de Arizona.

Las Vegas Raiders, que se está mudando a una nueva ciudad y a un nuevo estadio, fue el equipo más popular y más caro en SeatGeek, con precios promedio de reventa de US$588. Los Angeles Rams, que también tiene un nuevo estadio, fue el segundo más popular. Tampa Bay Buccaneers, que sumó a Tom Brady y Rob Gronkowski para esta temporada, tuvo el tercer volumen de ventas y el cuarto precio más alto (US$353).