Sorpresivo IPC aumenta incertidumbre para BCCh: Chile Renta Fija

La semana pasada los bancos centrales de Canadá, Kuwait, Jordania, Argentina, Catar, Hong Kong, Baréin, Arabia Saudita, Malasia y EE.UU. recortaron sus tasas para estimular la economía en respuesta a la desaceleración global provocada por el coronavirus.

La sorpresa inflacionaria de febrero pone un manto de duda sobre si Chile se sumaría a ese grupo en el corto plazo, a pesar de que el mercado de derivados lo da por descontado.

Al contrario de otras autoridades monetarias, la misión esencial del BCCh es controlar la inflación y no menciona en su misión --como sí lo hace la Reserva Federal de EE.UU.-- estimular el empleo. Es por esto que el expresidente del Banco Central Roberto Zahler no estima conveniente que el instituto emisor recorte la TPM en el corto plazo principalmente por los efectos negativos que esa política tendría sobre el tipo de cambio, según dijo el viernes en el programa Pauta Bloomberg.

Otros creen que BCCh podría esperar un par de meses. Un recorte con “el nivel actual de tipo de cambio y con un proceso de intervención cambiaria en curso, puede complicar la comunicación de los mensajes de política”, dijo Antonio Moncado, economista de BCI. “Vemos mayor probabilidad de observar un ajuste en mayo, con una reunión de política a fines de marzo que sirva para comunicar de buena forma un sesgo más expansivo”.

La desaceleración económica primará en el mediano plazo y desacelerará la inflación, lo que permitiría al BCCh realizar recortes recién en la segunda mitad del año, dice un reporte de BICE Inversiones.

Para algunos agentes de mercado, el dato no cambió mucho las cosas. “Para la próxima reunión de política monetaria si o si los tipos van a tener que bajar 25pb”, dice Sebastián Ide, gerente de la mesa de dinero de Banco de Chile. “Mientras no haya una situación de hiperinflación exacerbada en los precios, las expectativas de movimientos de tasas no cambian”.

En cuanto a nuevas emisiones de bonos locales, la semana pasada el Ministerio de Hacienda dio detalles de su calendario de bonos de Tesorería, que verá la creación de nuevos vencimientos a 2025 y 2039 y reaperturas de bonos a 2030 y 2050, tanto en pesos como en UF. Su primera colocación será el 25 de marzo.

En el lado corporativo, nuevamente el mercado sigue inactivo, pero sí supimos de inscripciones por parte de Empresa Eléctrica Cochrane, filial de AES Gener, de hasta USD485m a 20 años. En tanto, Colbún emitió USD500m de bonos en dólares a 10 años en mercados internacionales.

“Una vez que los mercados se calmen y que se puedan validar los nuevos niveles bases, podríamos volver a ver reactivación en emisiones corporativas”, dice Ide, de Banco de Chile.

Hoy el mercado se mantiene atento a los datos de balanza comercial de febrero, que revelará el Banco Central a las 8:30am, y mañana, a la Encuesta de Expectativas Económicas de la misma entidad.

Lo que dice nuestro analista:

La baja en los rendimientos de los bonos latinoamericanos se ha extendido a los de Chile y el movimiento estaría lejos de terminar debido a la incertidumbre con el coronavirus.El sentimiento imperante de reducir exposición al riesgo ha pesado sobre las monedas de mercados emergentes y las acciones. Sin embargo, los aumentos de precios de los bonos muestran que los inversores no esperan ningún tipo de evento crediticio o impacto fiscal importante.Las tasas de los bonos de Chile pueden bajar aún más, ya que el recorte de emergencia de medio punto porcentual de la Reserva Federal impulsó la búsqueda de casi todos los activos de renta fija en todo el mundo.

Davison Santana, estratega de renta fija de Bloomberg News

ESTA SEMANA:

En Chile: 09 Mar: Balanza Comercial 09 Mar: Exportaciones de cobre 09 Mar: Reservas Internacionales 10 Mar: Encuesta Económica del Banco Central

Internacional: Mar 09: Inflación en China Mar 12: Índice de Confianza del Consumidor de Bloomberg para Estados Unidos Mar 11: Inflación en Estados Unidos



CALENDARIO DE LICITACIONES DE BONOS DE TESORERÍA

R/I = Recompras e Intercambios

BONOS EN PROCESO DE INSCRIPCIÓN O EMISIÓN:

BONOS RECIENTEMENTE EMITIDOS:

