Trump arroja dudas sobre la eventual reversión de aranceles a China

Mario Parker y Josh Wingrove

El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos no ha acordado revertir todos los aranceles a China, diluyendo así esperanzas de que EE.UU. haga tal concesión para asegurar un acuerdo comercial.

“Les gustaría una reversión, no he aceptado nada”, dijo Trump a periodistas el viernes. “A China le gustaría una reversión, no una reversión completa, porque saben que no lo haré”.

Los bonos estadounidenses se recuperaron y las acciones cayeron después de que los comentarios del presidente redujeron parte del optimismo que había aumentado en torno a las perspectivas de una tregua.

El jueves, las señales apuntaban hacia un acuerdo de primera fase que incluiría una reversión de aranceles. El portavoz del Ministerio de Comercio de China, Gao Feng, dijo que los negociadores tuvieron discusiones y “acordaron eliminar los aranceles adicionales en fases a medida que se avanza en el acuerdo”.

Caption

Larry Kudlow, asesor económico de la Casa Blanca, dijo más tarde a Bloomberg: “Si hay un acuerdo comercial de fase uno, habrá acuerdos y concesiones arancelarias”.

Trump dejó en claro el viernes que EE.UU. aún no ha llegado a un acuerdo y enfatizó que no eliminaría todos los aranceles. Existe la expectativa de que los aranceles programados para el 15 de diciembre, que afectarían los artículos de consumo populares como teléfonos inteligentes y juguetes, no entrarán en vigencia como parte de un acuerdo inicial. Pero muchos aranceles siguen vigentes, incluido un arancel de 15% sobre US$110.000 millones adicionales en bienes que entraron en vigencia el 1 de septiembre.

Las exportaciones e importaciones de China siguieron su contracción en octubre, según datos publicados el viernes, aunque un poco menos de lo pronosticado por economistas.

A China le gustaría una reversión, no una reversión completa, porque saben que no lo haré, dijo Trump

La creciente guerra comercial entre los dos países también ha afectado la industria manufacturera y la inversión empresarial de EE.UU.

Trump también revivió el viernes preguntas sobre el lugar donde se firmaría cualquier acuerdo con su homólogo chino, Xi Jinping. Los líderes inicialmente esperaban reunirse en una cumbre internacional en Chile este mes, pero la reunión fue cancelada debido a las protestas en la capital, Santiago.

¿Por qué la guerra comercial de Trump puede complicar a Macri?

Informes a principios de esta semana indicaron que cualquier cierre de un acuerdo de primera fase podría postergarse hasta diciembre y que algunos lugares de EE.UU. habían sido descartados.

“Suponiendo que lleguemos a un acuerdo, no me gusta hablar de cosas hasta que sucedan, pero podría ser Iowa o un terreno agrícola o algo así”, dijo el presidente el viernes. “Será en nuestro país, pero podría ser un lugar así”.