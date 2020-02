Uno de cada 10 estadounidenses sufre de obesidad severa

Alexandre Tanzi

Casi uno de cada 10 estadounidenses sufre obesidad severa, y la tasa en mujeres adultas es casi el doble que la de los hombres, según nuevos datos publicados por los Centros para el Control de Enfermedades.

La proporción de mujeres de 20 años o más que sufren de obesidad severa era del 11,5% en 2017-2018, frente al 6,9% para los hombres, dijeron los CDC en un comunicado el jueves. La prevalencia entre los adultos negros era la más alta, en 13,8%, mientras que los adultos asiáticos registraron la menor prevalencia en 2%.

La Asociación Médica Estadounidense designó la obesidad -la cual está asociada con la hipertensión, un colesterol alto y la diabetes tipo 2, junto con un aumento de los costos de atención médica- como una enfermedad en 2013. Las tasas de obesidad habían aumentado al 42,4% en 2017-2018 frente al 30,5% en 1999-2000.

Un estudio publicado en el New England Journal of Medicine en diciembre anticipaba que casi la mitad de la población adulta en Estados Unidos será obesa para 2030, y casi una cuarta parte sufrirá obesidad severa. Es probable que los estadounidenses de bajos ingresos, los adultos negros no hispanos y las mujeres sufran un mayor impacto, según el estudio.

El debate presidencial demócrata en Charleston, Carolina del Sur, hizo referencia al creciente problema de la obesidad. Michael Bloomberg, que durante su gestión como alcalde de la ciudad de Nueva York prohibió las grasas trans artificiales en los restaurantes y propuso la prohibición de las bebidas azucaradas de tamaño grande, defendió sus políticas de salud cuando se le preguntó si trataría de introducir medidas similares a nivel nacional si llegara a ser presidente. Joe Biden se comprometió a asignar US$50.000 millones al Instituto Nacional de Salud durante cinco años para combatir la obesidad, la diabetes, el Alzhéimer y el cáncer.

La obesidad se mide según el denominado índice de masa corporal, o IMC, que divide el peso de un adulto en kilogramos por su altura en metros cuadrados. Un IMC normal es entre 18,5 y 24,9. Una persona se considera obesa con un IMC de 30 o más. Un IMC de 40 o más se clasifica como obesidad extremada o severa.