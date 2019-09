Truxt Investimentos advierte por lento ritmo de recuperación de la economía de Brasil

Vinicius Andrade

Los gestores de fondos José Tovar y Bruno García han soportado todos los altibajos que América Latina les ha propinado en los últimos años, desde los gobiernos populistas hasta la creciente inflación e innumerables planes económicos incompletos.

Este año, los fundadores de Truxt Investimentos, una firma de gestión de activos con sede en Río de Janeiro, están especialmente preocupados por el lento ritmo de recuperación de la economía más grande de la región. Y creen que la agitación en Argentina está enviando un mensaje al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro: el crecimiento necesita recuperarse para que la agenda del gobierno favorable al mercado tenga éxito.

“Las primarias fueron una señal”, dijo Tovar, director ejecutivo de Truxt, que posee 11.500 millones de reales (US$2.760 millones) en activos bajo administración. “Incluso con la línea liberal y ortodoxa de Mauricio Macri, su administración no pudo cumplir durante el período electoral y eso probablemente le costará la elección”.

El plan de Macri para equilibrar el presupuesto de Argentina a través del crecimiento económico nunca se concretó. En cambio, tuvo que implementar dolorosos recortes de gastos y la economía probablemente creció solo durante uno de sus cuatro años en el cargo. Los encuestadores dicen que es muy poco probable que Macri supere su derrota en la primaria de 15 puntos ante el candidato de la oposición, Alberto Fernández, en las elecciones del 27 de octubre.

Aunque la economía brasileña se recuperó en el segundo trimestre, al eludir la recesión, los economistas han reducido constantemente las expectativas en medio de datos más débiles a los esperados. La administración de Bolsonaro se ha comprometido a avanzar con medidas que incluyen revisiones de los sistemas tributarios y de seguridad social de la nación, reducir el tamaño del estado y restringir los trámites burocráticos notoriamente deficientes.

“El proyecto de ley de pensiones llegó mejor de lo esperado y nos dio un mayor consuelo de que Brasil no irá a la quiebra”, dijo García, director de inversiones de la empresa. “Pero para resolver el problema, Brasil necesita crecer. Si no lo hace, la ecuación fiscal no se resuelve, la tasa de desempleo no cae y la situación política no mejora”.

Reducción de riesgos

El dúo observa factores adversos en el escenario externo en medio de una prolongada disputa comercial entre EE.UU. y China, sumada a una desaceleración de la economía mundial, que llevaron al administrador de activos a reducir su apetito por activos más riesgosos.

“Hay fuertes señales de una gran aversión al riesgo”, dijo García, al citar la reciente y profunda apreciación del oro y el dólar estadounidense.

Truxt recientemente descartó una apuesta por las tasas de interés a corto plazo de Brasil, que ya se observan en la tasa de referencia Selic con una caída al 5%. También cerró la pequeña posición optimista que tenía su fondo Truxt Macro Master FIM en acciones locales y apuesta a que el dólar estadounidense avanzará frente a la moneda brasileña. Fuera de Brasil, la firma apuesta por las tasas mexicanas.

Entre las acciones brasileñas, Truxt ha favorecido los nombres vinculados a la economía nacional, que se beneficiarán de un posible repunte económico. Según García, la firma prefiere ciertas acciones de venta minorista, servicios eléctricos y atención médica.

Tovar fundó ARX Investimentos en 2001 y vendió la firma de gestión de activos a BNY Mellon siete años después. En 2017, él y García dejaron ARX para crear Truxt, que actualmente tiene 40 empleados.