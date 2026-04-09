Eduardo Reina: “La gente empezó a comprar con tarjeta los comestibles”

La coyuntura política vuelve a tensionar el escenario económico y social. Para el analista político, Eduardo Reina, el caso que involucra a funcionarios del Gobierno refleja una contradicción de origen: “el poder confunde y todos los beneficios que te brinda el poder también confunden”. En ese sentido, cuestionó la distancia entre el discurso oficial y las prácticas reales: “planteó un gobierno fuera de la casta, pero indudablemente Adorni no es el caso”.

El analista sostuvo que el escándalo creció a partir de un hecho menor: “esto salió por algo chiquito y de repente empezás a tirar la piola”, lo que derivó en denuncias más profundas. Y fue categórico al definir la situación: “tenemos que llamarlo con nombre y apellido, corrupción”.

Inflación, ingresos y el regreso de las preocupaciones sociales

Reina explicó que las prioridades de la sociedad cambiaron. Si bien la inflación fue central, hoy perdió peso frente a otras urgencias: “hoy aparece séptima dentro de lo que la gente está buscando”. En su lugar, resurgen preocupaciones como la corrupción, la seguridad y la pérdida de poder adquisitivo.

El impacto en la vida cotidiana es cada vez más evidente: “la gente empezó a comprar con tarjeta los comestibles”, una señal clara de deterioro económico. A esto se suma el ajuste en el consumo: “hay muchísima gente que ya no planea irse de vacaciones este año”, lo que refleja el golpe sobre la clase media.

Según el analista, el problema central es el desfasaje entre ingresos y precios: “la gente empieza a quedar descalzada”. Esto genera una dinámica de supervivencia donde incluso quienes tenían ahorros deben desprenderse de ellos: “tiene que vender muchos dólares para tratar de subsistir hoy”.

Incertidumbre política y un escenario económico frágil

Reina advirtió que el contexto se vuelve más complejo de cara a los próximos meses: “viene la etapa complicada”, en referencia a un período donde el consumo podría caer aún más y las empresas enfrentar mayores dificultades.

También señaló que la falta de credibilidad impacta directamente en el humor social: “la gente está preocupada” y comienza a perder confianza en el rumbo del Gobierno. En ese marco, los escándalos políticos agravan la situación: “yo voté esto para que esto no suceda”, expresó al describir el sentimiento de parte del electorado.

Finalmente, alertó sobre el desgaste generalizado: “hay menos fanatismo”, lo que marca un cambio en la percepción pública. Con una economía sostenida por endeudamiento y un contexto internacional incierto, el analista concluyó que el desafío será sostener el apoyo social: “vamos a ver cómo la gente aguanta ese proceso sin caer en la desgracia”.