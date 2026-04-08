Pablo Adreani sobre las retenciones al agro: “Son confiscatorias, discriminatorias y distorsionan la competitividad”

El consultor y especialista en mercados agropecuarios Pablo Adreani analizó en diálogo con Canal E las repercusiones de las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre las retenciones y su impacto en la competitividad del sector agroindustrial.

Durante la entrevista, el experto cuestionó la vigencia de los derechos de exportación y advirtió sobre sus efectos negativos en la producción, la inversión y el posicionamiento de Argentina en los mercados internacionales.

El impacto de las retenciones en la producción agrícola

Adreani manifestó su rechazo a los derechos de exportación y aseguró que constituyen un obstáculo para el desarrollo del sector. “Estoy en contra de las retenciones, porque son confiscatorias, discriminatorias y distorsionan la competitividad”, afirmó.

En ese sentido, señaló que esta política afectó directamente la producción de soja en el país. Según explicó, en la última década la superficie sembrada se redujo en tres millones de hectáreas, lo que frenó el crecimiento del cultivo.

“El nivel de producción de soja en Argentina es igual que el de hace diez años”, advirtió.

La comparación con Brasil

El especialista destacó la brecha entre Argentina y Brasil en materia agroexportadora. Mientras el país vecino incrementó su producción, la Argentina perdió competitividad.

“Brasil aumentó su superficie de soja en 16 millones de hectáreas y elevó su producción de 100 a 180 millones de toneladas”, explicó.

Según Adreani, la principal diferencia radica en la presión impositiva. “Los productores argentinos reciben hasta 100 dólares menos por tonelada debido a las retenciones”, sostuvo.

El debate por la ley de semillas y la propiedad intelectual

Respecto a la discusión sobre la ley de semillas, el analista consideró que se trata de un aspecto relevante, aunque secundario frente al impacto de los derechos de exportación. “El verdadero factor que le quita competitividad a la Argentina son las retenciones”, afirmó.

No obstante, se mostró a favor de proteger la innovación tecnológica y la propiedad intelectual. “El productor debe reconocer y pagar la propiedad intelectual de la semilla”, subrayó.

La liquidación de divisas y el rol del maíz

En relación con el ingreso de dólares del complejo agroexportador, Adreani destacó la importancia de la liquidación de marzo, que alcanzó los 2.032 millones de dólares. “Fue un dato sorpresivo y muy importante”, señaló, y explicó que el principal aporte provino del maíz.

Según detalló, este cultivo generó cerca de 1.400 millones de dólares, consolidándose como el mayor contribuyente al ingreso de divisas durante el mes.

El crecimiento de las exportaciones de girasol

El especialista también resaltó el desempeño del girasol, que registró cifras récord en exportaciones como grano.

Sin embargo, advirtió que esta tendencia implica una menor generación de valor agregado. “Argentina está exportando girasol como grano en lugar de aceite, lo cual no es la mejor noticia para un país que busca industrializar su producción”, explicó.

Logística y perspectivas para los próximos meses

En cuanto a la logística, Adreani consideró que la infraestructura portuaria podría enfrentar tensiones, aunque descartó problemas graves. “Ojalá tuviéramos problemas por exceso de oferta; eso significaría que la producción está creciendo”, afirmó.

De cara a los próximos meses, anticipó que la liquidación de divisas de abril sería inferior a la de marzo debido a una menor declaración de exportaciones de maíz. “No creo que la liquidación de abril supere a la de marzo”, concluyó.