Cómo estará el índice de rayos UV hoy, sábado 29 de noviembre

El pronóstico para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense indica un Índice UV máximo de 3.0, clasificado como "Moderado". Este valor inusual para fines de noviembre se atribuye a las condiciones climáticas de cielo cubierto y lluvia esperadas para la jornada, reduciendo el riesgo de exposición en esta región específica.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que, a diferencia del centro, las provincias del Norte como Misiones registrarán un Índice UV en la franja "Muy Alto", con valores cercanos a 9 o 10. Esta alta exposición en regiones soleadas del país representa un peligro significativo para la salud, lo que exige la adopción de medidas de protección urgentes, sobre todo en las horas centrales del día.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El Índice de Radiación Ultravioleta (IUV) solar es una medida estándar internacional que describe la intensidad de la radiación UV que llega a la superficie de la Tierra. Este índice se utiliza para predecir el potencial de daño que el sol puede causar a la piel y los ojos de las personas. Se mide en una escala que va desde 0 (riesgo bajo) hasta 11 o más (riesgo extremo), y su cálculo es realizado por organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Es fundamental conocer el IUV diario ya que la radiación ultravioleta es invisible y las personas no pueden percibir su intensidad. Un índice de 3 a 5 se considera "Moderado" y requiere tomar algunas precauciones, mientras que valores de 8 a 10 son "Muy Altos" e implican una exposición peligrosa. La OPS y la OMS alertan que la intensidad de la radiación varía según la hora del día, la estación, la latitud, la altitud y la cantidad de nubes.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La exposición excesiva y sin protección a la radiación UV, tanto en niveles altos como acumulados a lo largo del tiempo, es uno de los principales factores de riesgo para diversas enfermedades dermatológicas y oculares. El daño más inmediato es la quemadura solar, que incrementa el riesgo de problemas a largo plazo, incluyendo el envejecimiento prematuro de la piel y la aparición de cataratas.

El riesgo más grave y conocido es el cáncer de piel, incluido el melanoma, la forma más peligrosa. La OMS y la OPS señalan que la radiación UV altera el ADN en las células cutáneas, lo que puede llevar a un crecimiento celular descontrolado. Por lo tanto, independientemente de si el IUV es "Alto" o "Extremo", es vital adoptar medidas de fotoprotección adecuadas para minimizar estos peligros, especialmente durante las horas pico de radiación, que suelen ser entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde.

Niveles peligrosos de radiación UV en amplias zonas de Argentina con pedido de extremar la protección solar

Ante índices UV moderados (3 a 5) o superiores, la OMS recomienda a la población limitar el tiempo de exposición al sol. Es crucial buscar la sombra durante las horas de máxima radiación y utilizar vestimenta protectora. Esto incluye camisas de manga larga, pantalones, sombreros de ala ancha que cubran la cara, el cuello y las orejas, y gafas de sol que filtren el 99% o 100% de los rayos UVA y UVB.

Asimismo, es imprescindible la aplicación generosa de protector solar de amplio espectro (UVA y UVB) con un Factor de Protección Solar (FPS) de 30 o superior. Este debe aplicarse 20 minutos antes de salir y reaplicarse cada dos horas, o inmediatamente después de nadar o sudar. Las recomendaciones de la OPS enfatizan que estas medidas son particularmente importantes para los niños, cuya piel es más sensible al daño solar.