El ingreso de una masa de aire frío consolidará las bajas temperaturas en todo el puerto y el ejido urbano bahiense. La jornada del domingo estará marcada por una fuerte estabilidad atmosférica y un cielo completamente despejado, donde la intensidad del viento del cuadrante noroeste regulará la sensación térmica desde las primeras horas de la madrugada.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

El termómetro iniciará el día con un registro actual de 3°C, bajo condiciones de cielo despejado y una humedad que se ubicará en el 63%. El viento soplará con una velocidad de 7 km/h desde el sudoeste durante el cambio de jornada, aunque rotará con rapidez hacia el noroeste, incrementando notablemente su intensidad a lo largo del día.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por tormentas, nieve y ráfagas de 100 km/h en 8 provincias

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En la zona portuaria de Ingeniero White y en las delegaciones de General Cerri se percibirá un ambiente rigurosamente frío, acentuado por ráfagas del noroeste que alcanzarán las 15 km/h en horas de la tarde. No obstante, la visibilidad se mantendrá óptima gracias a la ausencia total de nubosidad, garantizando un índice UV de 1.

Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

El Servicio Meteorológico Nacional no prevé alertas por tormentas en el sudoeste bonaerense, presentándose un panorama de extrema estabilidad para las localidades vecinas. En Punta Alta, General Cerri y Médanos predominará un sol pleno con 0% de probabilidades de precipitaciones, asegurando condiciones ideales para la circulación, sin riesgo de visibilidad reducida por polvo.

El índice de rayos UV se mantendrá bajo en casi todo el país, pero los expertos advierten no descuidar la protección de la piel

Para la franja rural cercana a Médanos y los campos de la región, los productores registrarán marcas térmicas extremas con una mínima de 0°C. La Bolsa de Cereales local anticipa que la combinación de cielos despejados y el viento seco del noroeste favorecerá la presencia de heladas matinales en las zonas periféricas del distrito.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional indican que la masa de aire frío comenzará a ceder lentamente durante el inicio de la semana. Para el lunes 15 de junio se esperará un leve ascenso de la temperatura máxima que escalará hasta los 15°C, manteniendo el cielo despejado y la persistencia de los vientos moderados del cuadrante noroeste.