Durante este sábado 15 de agosto, las condiciones meteorológicas en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mantendrán una marcada inestabilidad. Se prevé el predominio de abundante cobertura nubosa y la ocurrencia de lloviznas intermitentes a lo largo de toda la jornada.

Para el transcurso de la jornada no se registran alertas meteorológicas de nivel crítico sobre el conurbano ni la Capital Federal, aunque el índice de humedad se mantendrá extremadamente elevado.

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Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy sábado 15 de agosto

En la Ciudad de Buenos Aires, la temperatura mínima se ubicará en los 13°C, mientras que la máxima alcanzará los 15°C durante las horas de la tarde. Los valores de humedad superarán el 88%, acompañados de un cielo mayormente cubierto.

La probabilidad de precitación se mantiene en el orden del 20% al 40% en forma de lloviznas débiles y aisladas. Los vientos soplarán de manera constante desde el sector este a 11 mph (aproximadamente 17 km/h), sin previsión de ráfagas de intensidad severa.

En las distintas zonas del Gran Buenos Aires (GBA), la sensación térmica en las primeras horas de la mañana oscilará cerca de los 11°C debido a la alta concentración de humedad y la circulación del viento atlántico.

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Alertas y clima en el resto de Argentina

En el resto del territorio nacional, las condiciones de inestabilidad se concentran sobre el sector cordillerano. La provincia de Mendoza presenta registros de nevadas en cotas bajas y zonas cordilleranas, al tiempo que San Juan mantiene precipitaciones nival.

Por su parte, las provincias de La Rioja y Catamarca registrarán vientos de variada intensidad sobre la zona precordillerana. En la Patagonia, la provincia de Santa Cruz continuará dominada por marcas térmicas bajo cero y heladas persistentes.

Pronóstico extendido y tendencia semanal

Para el domingo 16 de agosto, se espera una paulatina mejora en las condiciones sobre el área central, con una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 17°C bajo un cielo mayormente nublado. El viento rotará hacia el sector suroeste a 7 mph.

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La tendencia para el inicio de la semana entrante indica el reingreso de aire húmedo desde el sector sudeste, lo que provocará un nuevo descenso térmico el lunes 17 de agosto, con marcas entre 9°C y 13°C y probabilidad de lloviznas.

Hacia el martes 18 de agosto, el flujo de viento continuará del sudeste manteniendo el ambiente frío con una mínima de 7°C y máxima de 12°C.