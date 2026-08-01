sábado 01 de agosto de 2026
CLIMA
Cesa el mal tiempo

Clima en Ciudad de Buenos Aires: las lluvias se despiden tras el temporal y baja la temperatura

El Pronóstico para la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA prevé una mejora paulatina hacia la tarde del sábado, tras dejar atrás las tormentas y marcar un moderado descenso térmico.

AMBA: ¿Cómo estará el clima este fin de semana?
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El arranque del fin de semana marcará un cambio de escenario en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para este sábado 1 de agosto. Tras la inestabilidad de las últimas jornadas, las condiciones comenzarán a estabilizarse de forma progresiva.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que las precipitaciones más fuertes den paso a un paulatino despeje del cielo hacia la segunda mitad de la jornada.

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Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 1 de agosto

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana se registrarán algunas lluvias residuales con probabilidades de precipitación de entre un 25% y 40%, acompañadas de una marcada nubosidad y elevada humedad que rondará el 84%.

Continúan las lluvias en el AMBA 22072026
Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana se registrarán algunas lluvias residuales.

La temperatura máxima alcanzará los 18°C durante las horas de la tarde, mientras que la mínima descenderá hasta los 12°C hacia el final del día. La sensación térmica acompañará de cerca los valores reales a medida que pierda fuerza la masa de aire húmedo.

Los vientos soplarán moderados desde el sector sur a velocidades promedio de 19 km/h (12 mph), ayudando a limpiar la atmósfera y permitiendo que el sol asome plenamente en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires pasadas las 15:00.

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Alertas y clima en el resto de Argentina

El Sistema de Alerta Temprana del organismo oficial mantiene bajo alerta amarilla por extremas temperaturas bajas a amplias zonas de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Por su parte, en la región cordillerana de Mendoza, Neuquén y Río Negro persisten avisos meteorológicos por presencia de nevadas y lluvias de variada intensidad que afectan la transitabilidad en los pasos fronterizos.

Clima Buenos Aires
Se espera una jornada con cielo mayormente nublado en la región metropolitana.

En el centro del país y la región pampeana domina un sistema de alta presión que favorecerá la estabilidad atmosférica y un paulatino descenso de las marcas térmicas mínimas.

Pronóstico extendido y tendencia semanal

Para el domingo 2 de agosto se espera una jornada con cielo mayormente nublado en la región metropolitana, con marcas térmicas ubicadas entre los 12°C de mínima y los 15°C de máxima.

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El inicio de la próxima semana mantendrá condiciones de inestabilidad moderada para el lunes 3 de agosto, con chances de lluvias aisladas de hasta el 60% y viento rotando al sector sudeste.

A partir del martes 4 de agosto, el ingreso de una masa de aire más fría y seca consolidará el ambiente invernal en la zona central, estabilizando el tiempo con máximas que no superarán los 14°C.

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