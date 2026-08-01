El arranque del fin de semana marcará un cambio de escenario en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para este sábado 1 de agosto. Tras la inestabilidad de las últimas jornadas, las condiciones comenzarán a estabilizarse de forma progresiva.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que las precipitaciones más fuertes den paso a un paulatino despeje del cielo hacia la segunda mitad de la jornada.

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Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 1 de agosto

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana se registrarán algunas lluvias residuales con probabilidades de precipitación de entre un 25% y 40%, acompañadas de una marcada nubosidad y elevada humedad que rondará el 84%.

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana se registrarán algunas lluvias residuales.

La temperatura máxima alcanzará los 18°C durante las horas de la tarde, mientras que la mínima descenderá hasta los 12°C hacia el final del día. La sensación térmica acompañará de cerca los valores reales a medida que pierda fuerza la masa de aire húmedo.

Los vientos soplarán moderados desde el sector sur a velocidades promedio de 19 km/h (12 mph), ayudando a limpiar la atmósfera y permitiendo que el sol asome plenamente en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires pasadas las 15:00.

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Alertas y clima en el resto de Argentina

El Sistema de Alerta Temprana del organismo oficial mantiene bajo alerta amarilla por extremas temperaturas bajas a amplias zonas de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Por su parte, en la región cordillerana de Mendoza, Neuquén y Río Negro persisten avisos meteorológicos por presencia de nevadas y lluvias de variada intensidad que afectan la transitabilidad en los pasos fronterizos.

Se espera una jornada con cielo mayormente nublado en la región metropolitana.

En el centro del país y la región pampeana domina un sistema de alta presión que favorecerá la estabilidad atmosférica y un paulatino descenso de las marcas térmicas mínimas.

Pronóstico extendido y tendencia semanal

Para el domingo 2 de agosto se espera una jornada con cielo mayormente nublado en la región metropolitana, con marcas térmicas ubicadas entre los 12°C de mínima y los 15°C de máxima.

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El inicio de la próxima semana mantendrá condiciones de inestabilidad moderada para el lunes 3 de agosto, con chances de lluvias aisladas de hasta el 60% y viento rotando al sector sudeste.

A partir del martes 4 de agosto, el ingreso de una masa de aire más fría y seca consolidará el ambiente invernal en la zona central, estabilizando el tiempo con máximas que no superarán los 14°C.