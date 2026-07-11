El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transita un fin de semana marcado por un quiebre en las condiciones meteorológicas estables. El ingreso paulatino de una masa de aire frío modifica el escenario de la región central, consolidando el ambiente invernal sobre la Capital Federal y los municipios circundantes.

Durante toda la jornada del sábado 11 de julio, el cielo de la Ciudad de Buenos Aires permanecerá cubierto a mayormente nublado, con una probabilidad marginal de precipitaciones aisladas que se restringe al 10% tanto para el período diurno como nocturno. El factor determinante del día estará marcado por la rotación del viento hacia el cuadrante sudoeste.

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Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy sábado 11 de julio

Los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirman que la temperatura máxima alcanzará los 13°C en horas de la tarde, mientras que la mínima se ubicará en los 8°C hacia el final de la jornada. La humedad relativa del aire se mantendrá elevada, promediando el 85%, lo que sostendrá un ambiente fresco y húmedo.

Los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirman que la temperatura máxima alcanzará los 13°C en horas de la tarde, mientras que la mínima se ubicará en los 8°C hacia el final de la jornada.

El viento soplará de forma constante desde el suroeste, con una velocidad media estimada en 13 mph (aproximadamente 21 km/h). El índice ultravioleta se mantendrá en niveles mínimos, registrando un valor de UV 1, propio de la cobertura nubosa predominante.

En los partidos del Gran Buenos Aires (GBA), el enfriamiento se percibirá de forma más acentuada debido a la menor densidad urbana. Especialmente hacia el cordón periférico sur y oeste, las sensaciones térmicas se ubicarán uno o dos grados por debajo de las marcas registradas en el área central de CABA.

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Alertas y clima en el resto de Argentina

El panorama nacional está condicionado por el avance de sistemas frontales segregados. En la Patagonia, el Sistema de Alerta Temprana (SAT) mantiene bajo vigilancia la provincia de Santa Cruz, donde persisten los reportes de temperaturas extremadamente bajas y heladas intensas. Asimismo, se detectan condiciones inestables con precipitaciones níveas en los sectores cordilleranos de las provincias de Neuquén, Río Negro y Mendoza.

En el centro del territorio continental, la influencia de altas presiones debilita el potencial de tormentas severas, promoviendo nubosidad variable sobre Córdoba y Santa Fe. Por su parte, la franja norte del país experimenta un lento descenso térmico a medida que la circulación del sector sur desplaza la masa de aire templado que predominaba a comienzos de la semana.

En la Patagonia, el Sistema de Alerta Temprana (SAT) mantiene bajo vigilancia la provincia de Santa Cruz.

Pronóstico extendido y tendencia semanal

El análisis de los modelos numéricos anticipa que el domingo 12 de julio profundizará el descenso térmico. La mínima se sostendrá en 8°C, con una máxima que no superará los 12°C bajo un cielo que pasará de mayormente nublado a despejado hacia la noche, impulsado por vientos del south.

El inicio de la semana laboral consolidará el ambiente invernal estricto. Para el lunes 13 de julio se prevé una mínima de 8°C y una máxima de 13°C con viento rotando al norte, mientras que el martes 14 de julio el termómetro iniciará una lenta recuperación, marcando extremos de 10°C y 16°C.