Para la jornada de hoy sábado, el Servicio Meteorológico Nacional descarta precipitaciones y anticipa un cielo que lucirá mayormente despejado o soleado en toda la región metropolitana. La temperatura mínima se ubicará en los 10°C durante las primeras horas de la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 13°C por la tarde, consolidando un ambiente típico de otoño.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 23 de mayo

El territorio porteño registrará una humedad promedio del 73%, lo que favorecerá la presencia de un aire bastante más seco en comparación con los días previos. Los vientos soplarán de forma leve desde el sector este a una velocidad estimada de 7 mph (unos 11 km/h), por lo que la sensación térmica se mantendrá muy alineada con la temperatura real, sin ráfagas de peligro.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: marcado descenso térmico este miércoles

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En los diferentes cordones del Conurbano bonaerense, especialmente en las zonas suburbanas más alejadas del Río de la Plata, el enfriamiento nocturno se sentirá con mayor intensidad. Hacia el cierre del día, el termómetro descenderá rápidamente hasta los 10°C bajo un cielo que comenzará a mostrar algunas nubes dispersas, obligando a reforzar el abrigo si salís por la noche.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional mantendrá el monitoreo sobre las condiciones generales en el territorio argentino, donde no se registrarán alertas meteorológicas de gravedad extrema para esta jornada. La mayor parte de las provincias del centro del país experimentará una estabilidad similar a la de la región pampeana, con marcas térmicas bajas pero sin fenómenos severos en el horizonte.

Provincias como Córdoba y Santa Fe presentarán un amanecer muy frío, con mínimas que se ubicarán cerca de los 2°C en las áreas rurales, aunque el sol pleno ayudará a que las máximas alcancen los 16°C por la tarde. El ingreso de una masa de aire seco garantizará excelentes condiciones de visibilidad en los principales corredores viales del interior.

Pronóstico extendido

La tendencia para los próximos días mostrará un paulatino ascenso de las marcas térmicas debido a la rotación de los vientos hacia el sector noreste. El domingo amanecerá con mayor nubosidad en el cielo, registrando una temperatura mínima de 11°C y una máxima que llegará a los 15°C, manteniendo la baja probabilidad de precipitaciones en toda el área metropolitana.

El índice de radiación UV se mantendrá bajo en casi todo el país

Hacia el inicio de la próxima semana, el feriado del lunes 25 de mayo se presentará con excelentes condiciones meteorológicas, con un cielo mayormente soleado y vientos leves del noreste. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10°C y una máxima muy agradable de 17°C, abriendo paso a un martes que continuará con un panorama primaveral y marcas térmicas estables.