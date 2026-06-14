La jornada dominical presentará un escenario de marcado contraste térmico en toda la región del Gran Rosario. El persistente ingreso de aire frío reconfigurará la dinámica urbana durante las primeras horas, obligando a los rosarinos a abrigarse fuertemente antes de salir a recorrer la costanera o las inmediaciones del Monumento a la Bandera.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

Las primeras horas del día registrarán una temperatura mínima que tocará los 3°C, generando heladas suburbanas aisladas. La humedad promedio se posicionará en un 68%, un valor moderado que evitará la formación de nieblas densas sobre el Río Paraná y la zona de islas, garantizando así una visibilidad excelente para la navegación comercial y recreativa.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por tormentas, nieve y ráfagas de 100 km/h en 8 provincias

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A medida que avance la tarde, el cielo completamente soleado impulsará la temperatura máxima hasta los 12°C. El viento soplará desde el sudeste a unos 6 km/h, aportando una leve sensación térmica menor en áreas abiertas de Funes y Roldán, aunque la ausencia total de lluvias (0% de probabilidad diurna) facilitará las actividades al aire libre.

Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional no emitirá alertas por tormentas ni ráfagas severas para el departamento Rosario ni para las localidades vecinas del Cordón Industrial. En San Lorenzo, Villa Constitución y Casilda se replicarán estas condiciones de estabilidad atmosférica, con una marcada ausencia de nubosidad y vientos calmos provenientes del sector sudeste.

El SMN emitió una alerta amarilla en el centro del país: un fuerte frente inestable afectará a ocho provincias

El ambiente frío pero soleado dominará la escena en todo el sur santafesino. La radiación solar compensará parcialmente el aire polar, permitiendo que las rutas y autopistas hacia el interior provincial permanezcan totalmente despejadas y seguras para el tránsito vehicular durante toda la tarde y las primeras horas de la noche.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Las perspectivas para el inicio de la semana laboral anticiparán una rápida rotación del viento hacia el noroeste. Esta modificación en la dirección de las masas de aire provocará un progresivo ascenso térmico a partir del lunes, cuando el termómetro escalará hasta los 17°C bajo un cielo impecable, consolidando una tendencia que estabilizará las condiciones climáticas.