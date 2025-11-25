Está pronosticado que el índice de radiación ultravioleta (IUV) en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense alcance el nivel 11 (Extremo) este martes 25 de noviembre. Este pico, que se producirá cerca del mediodía solar, representa el máximo riesgo de daño solar para la piel y los ojos, requiriendo extremar todas las medidas de protección personal y limitar la exposición al sol.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), gran parte del territorio argentino mantendrá valores de radiación UV entre las categorías "muy alto" (8-10) y "extremo" (11+).

Las regiones del norte, Cuyo y las zonas de mayor altitud enfrentarán los picos más intensos de IUV, aumentando significativamente el riesgo de quemaduras y daños cutáneos, especialmente entre las 10 y las 16 horas.

Rayos Ultravioleta, martes 25 de noviembre

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El Índice UV Solar Mundial (IUV) es una medida estandarizada internacionalmente por organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), que indica la intensidad de la radiación ultravioleta solar en la superficie terrestre y su potencial para causar daños a la salud. Esta escala lineal va de 0 (Bajo) a 11 o más (Extremo), y se utiliza para alertar a la población sobre la necesidad de adoptar medidas de protección.

Conocer el IUV es crucial para la prevención. Si bien una mínima exposición solar es necesaria para la producción de Vitamina D, los índices de 3 o más requieren protección obligatoria. Un valor de 11+ significa que la piel y los ojos desprotegidos pueden sufrir quemaduras graves o daños permanentes en cuestión de minutos, haciendo vital planificar las actividades al aire libre según el pronóstico.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La exposición excesiva a los rayos ultravioleta (UV), específicamente la radiación UVA y UVB, tiene serias consecuencias agudas y crónicas para la salud. La radiación UVB es la principal causante de las quemaduras solares, pero la UVA penetra más profundamente, contribuyendo al envejecimiento prematuro de la piel (fotoenvejecimiento) y al daño del ADN, que puede derivar en cáncer de piel.

Entre los riesgos crónicos, el más grave es el aumento en la incidencia del cáncer de piel, incluyendo el melanoma (el tipo más peligroso) y los carcinomas basocelulares y espinocelulares. Además, la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertan sobre los daños oculares, como la formación de cataratas y el desarrollo de pterigión (crecimiento en el ojo). Se estima que hasta el 10% de los casos de cataratas a nivel mundial pueden atribuirse a la sobreexposición UV.

Las autoridades de salud enfatizan que la mejor defensa es la prevención, especialmente cuando el IUV supera el nivel 8 ("muy alto"). Se debe limitar al máximo el tiempo de exposición durante las horas centrales del día, que son cuando los rayos solares son más directos y potentes, y siempre buscar la sombra como primer recurso de protección personal.

Una vestimenta adecuada es indispensable. Esto incluye usar ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, un sombrero de ala ancha que proteja la cara, el cuello y las orejas, y gafas de sol envolventes que garanticen un filtro del 99% al 100% de la radiación UVA y UVB. Estas medidas deben aplicarse a todas las edades, prestando especial atención a la protección de niños y personas mayores.

Finalmente, el uso de protector solar de amplio espectro (que filtre UVA y UVB) con un Factor de Protección Solar (FPS) de 30 o superior es vital para la piel expuesta. Debe aplicarse generosamente media hora antes de salir y reaplicarse cada dos horas, o inmediatamente después de sudar profusamente o de nadar. La OPS también desaconseja el uso de camas solares, ya que el daño que estas provocan es acumulativo y cancerígeno.