Según el Servicio Meteorológico Nacional, en la Ciudad de Buenos Aires este jueves 11 de septiembre habrá una temperatura mínima de 12 grados y la máxima será de 23. Por la mañana y la tarde, el cielo estará limpio, y solo a la noche aparecerán algunas nubes, pero no lloverá. Habrá vientos de 13 a 22 kilómetros por hora. La humedad será del 53%.

El viernes se espera que en CABA la temperatura mínima sea de 11 grados y la máxima de 19. El sábado, la mínima será de 12 grados y la máxima de 19. El domingo, la mínima será de 14 grados y la máxima de 20. El resto del AMBA disfrutará de jornadas muy parecidas a las de CABA. El jueves y el viernes la temperatura mínima será de 8 grados y la máxima de 22. El sábado la mínima será de 9 grados y la máxima de 19. El domingo la mínima será de 11 grados y la máxima de 20.

El pronóstico del tiempo para el resto de Argentina

Christian Garavaglia, del portal especializado Meteored, advierte que el jueves 11 un cambio en el viento podría provocar “chaparrones y tormentas aisladas” en el extremo norte de Argentina, específicamente en Misiones y Formosa. Las provincias de Cuyo y del centro de nuestro país disfrutarán de un día a pleno sol, con temperaturas primaverales, sin riesgos de lluvia o tormentas. En la Patagonia habrá un incremento de nubosidad y tomará fuerza el viento del norte.

Para el viernes 12 de septiembre, el SMN emitió una alerta amarilla por vientos para dos provincias: La Rioja y San Luis. El Servicio Meteorológico Nacional recomienda, frente a esta clase de peligros, tomar las siguientes precauciones:

No realizar actividades al aire libre.

Fijar los elementos que puedan ser arrastrados por la fuerza del viento.

Mantenerse informado de lo que ocurre.

Preparar una mochila de emergencia que contenga radio, documentos, linterna y celular.

