Una densa capa de niebla cubrió el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en las primeras horas de este lunes, reduciendo la visibilidad y complicando el inicio de la jornada para miles de personas. El fenómeno se produjo tras las lluvias del fin de semana y en un contexto de alta humedad, temperaturas elevadas y escasa circulación de aire, según el pronóstico oficial.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una semana marcada por la inestabilidad, con alternancia entre jornadas calurosas, presencia de nubosidad y episodios de precipitaciones. Este patrón responde a una combinación poco habitual para fines de marzo, en la que coinciden condiciones propias del verano con el avance progresivo del otoño.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: lunes de inestabilidad con chaparrones y ambiente muy pesado en el AMBA

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Durante este lunes, la visibilidad reducida fue el principal factor de riesgo, especialmente en accesos y rutas del conurbano bonaerense. A medida que avanzó la mañana, la niebla comenzó a disiparse, aunque la jornada se mantuvo con cielo parcialmente cubierto y probabilidad de chaparrones intermitentes.

Clima en el AMBA hoy: temperatura, humedad y probabilidad de lluvias

Las temperaturas continúan en valores elevados: se prevé una máxima cercana a los 27 °C y una mínima de 21 °C, con una sensación térmica superior debido a la alta humedad. Este combo genera condiciones de incomodidad térmica, particularmente en áreas urbanas densamente pobladas.

Para el martes, el escenario tenderá a estabilizarse. El cielo se presentará mayormente despejado, sin lluvias, aunque el calor persistirá con máximas que podrían alcanzar los 29 °C. La humedad seguirá siendo un factor determinante, manteniendo la sensación de pesadez en el ambiente.

El miércoles continuará la tendencia cálida, con temperaturas que rondarán los 30 °C. Si bien no se esperan precipitaciones significativas, la nubosidad parcial y la circulación de aire cálido sostendrán un clima típico de transición estacional, con rasgos aún veraniegos.

Hacia el jueves, las condiciones volverán a desmejorar con el regreso de lluvias y tormentas aisladas durante la tarde. El SMN estima probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40%, en un contexto de viento leve del noreste y persistencia de la nubosidad.

El viernes mantendría una dinámica similar: temperaturas elevadas, cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvias. Este comportamiento evidencia una atmósfera inestable, donde los cambios pueden darse en períodos cortos de tiempo.

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Alerta por calor extremo en Argentina: qué provincias están afectadas

A nivel nacional, el panorama presenta contrastes más marcados. Mientras la región pampeana experimenta cierta moderación térmica producto de la nubosidad y las precipitaciones, el norte del país enfrenta una ola de calor persistente, con máximas que superan los 34 °C y sensaciones térmicas que podrían superar los 40 °C.

Estas condiciones llevaron al SMN a emitir alertas de nivel amarillo y naranja en varias provincias, entre ellas La Pampa, Catamarca, La Rioja y sectores de la Patagonia. Las advertencias implican riesgos para la salud, especialmente en grupos vulnerables como adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas.

El fenómeno también se ve intensificado por la falta de descenso térmico durante la noche. En distintas regiones del país, las temperaturas mínimas se mantienen entre los 23 y 27 °C, lo que impide un adecuado descanso y aumenta el estrés térmico acumulado.

Incluso en zonas donde habitualmente el alivio nocturno es más marcado, como la costa patagónica, las mínimas superan los 20 °C, un comportamiento considerado inusual para esta época del año.

Según los especialistas, esta persistencia del calor responde a una masa de aire cálido que se mantiene sobre gran parte del territorio, sin cambios significativos en el patrón de circulación atmosférica.

No obstante, se prevé una modificación hacia mediados de semana en la región central del país. El ingreso de un frente frío débil provocaría un leve descenso de las temperaturas y algunas precipitaciones, generando un alivio parcial en el AMBA y zonas aledañas.

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Este cambio permitiría que las mínimas desciendan por debajo de los 18 °C en algunas áreas, mientras que las máximas se ubicarían entre los 23 y 26 °C, configurando un escenario más acorde al inicio del otoño.

Sin embargo, el norte argentino continuará bajo la influencia del calor intenso, sin variaciones relevantes en el corto plazo. Allí, las condiciones extremas podrían extenderse hasta el próximo fin de semana.

En este contexto, la combinación de niebla, humedad elevada y temperaturas altas plantea desafíos tanto para la vida cotidiana como para la salud pública. La visibilidad reducida afecta la circulación vehicular, mientras que el calor sostenido incrementa el riesgo de golpes de calor y deshidratación.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones, especialmente durante las primeras horas del día en presencia de niebla, y mantenerse hidratado ante las altas temperaturas. También se sugiere evitar la exposición prolongada al sol en los momentos de mayor intensidad térmica.

LV/ff