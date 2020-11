Cambios, protestas y nuevas demandas

Hace unos meses hubo protestas masivas en varios países de la región. Algunos se preguntaron si todas ellas respondían a las mismas causas. La respuesta sólo puede llegar después de comprender cada uno de esos procesos y cotejarlos. Esta nota se ocupa de Chile, que tuvo cambios económicos, seguidos de protestas y búsqueda de nuevos cambios.

Llegué a ese país en 1968 para un postgrado en sociología en la Flacso, apoyada por la Unesco. Su estabilidad política y social hacía que muchas agencias de Naciones Unidas establecieran sus sedes regionales en Santiago; la Cepal entre otras. Permanecí en ese país hasta los 90 como funcionario internacional, lo que hace que mi mirada sume a la sociológica la de un “observador participante”, propia de la antropología.

A fines de los 60 Chile era una sociedad precapitalista, con rasgos estamentales. Santiago, su ciudad capital, mostraba pocos signos modernos. Los bares eran casi desconocidos y los lugares para tomar algún refrigerio eran llamados “fuentes de soda”, donde si alguien pedía un café le traían un pocillo con agua caliente y el tarrito de Nescafé para que se los preparara. Había un solo bar abierto toda la noche y a las 22 ya no se encontraba un restaurant abierto; los medios de transporte eran antiguos y precarios: no existía el subte y la flota de micros era apta sólo para “los pobres” que la utilizaban. En toda la ciudad existía un solo edificio de altura (de apenas 10 o 12 pisos).

Pero lo definitorio de la sociedad chilena de esa época era la existencia de relaciones estamentales entre los diversos grupos sociales. La interacción entre personas de clase media y alta con los sectores populares se limitaba a los servicios que estos últimos prestaban a las primeras, con un alto grado de servilismo. Los vendedores en los puestos de mercados se dirigían a los clientes de clase media llamándolos “patroncitos”. Tampoco se mezclaban en el transporte ya que la clase media y alta nunca subiría a uno público; ni en los establecimientos educacionales; privados para ellas y públicos para los sectores populares.

Esa sociedad estamental se vio sacudida por cambios económicos que la convirtieron en una capitalista, la que ofreció mejores empleos e ingresos, convirtiendo a los sectores populares en consumidores, alentados en esto por el propio sistema que necesitaba colocar sus productos. Varias fuentes confirman estos cambios: el PBI se multiplicó por tres entre 1970 y 2010 y las personas de clase media aumentan en la misma proporción; la esperanza de vida que en 1970 era de 62,8 pasa a 81,8 en 2015; y la pobreza que en 1990 era del 68,0 % desciende a 11,7 % en 2015. Desde 2010 Chile es miembro de la OCDE. Y en lo urbanístico se ven edificios de 80 a 100 pisos; con una red de subtes de más de 30 kilómetros y una flota de buses modernos.

Logros que desafían una interpretación de las protestas como fracaso del modelo económico, y aconsejan indagar sobre hipótesis alternativas. En esa línea, y sin descartar la insuficiencia de esos avances productivos y distributivos, los aportes de Weber sobre los estamentos sociales pueden resultar una buena alternativa a los de Marx sobre la lucha de clases, para entender las protestas. Perspectiva teórica que dará lugar a hipótesis que deberán ser puestas a prueba mediante un diseño de investigación que requerirá de datos primarios.

La hipótesis principal es que los cambios productivos y distributivos modificaron las relaciones económicas entre los grupos sociales, pero no las estamentales, que las clases dominantes siguieron practicando y sectores populares ya no aceptan. Incluso hay elementos para considerar que la clase política (incluido el socialismo y la democracia cristiana) no pudo superar una pertenencia estamental que permitió la vigencia de la Constitución de 1980 hasta el presente, con pequeñas modificaciones. El rechazo de los sectores populares a esa dominación estamental estaría por detrás de la contundente votación a favor de la reforma a dicha Constitución, buscando consagrar una mayor representatividad y una presencia más activa del Estado que institucionalice sus derechos, entre los que se destacan el acceso a una mejor salud y educación, gratuitas.

*Sociólogo. Club Político Argentino.