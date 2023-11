El método Bielsa: las claves para neutralizar y dominar a la Argentina campeona del mundo

Alguien podrá decir que la suerte –o el azar, o el destino– jugó a favor de Marcelo Bielsa. O del Uruguay de Bielsa. Y tendrá una cuotita de razón: porque Uruguay empezó a ganarle en el resultado –en el desarrollo del partido lo hizo desde el inicio– a la Argentina campeona del mundo con el gol de Ronald Araújo, un lateral derecho que jugó en esa posición por la lesión de Nahitan Nández.

Casi nadie lo advirtió y está bien, porque Bielsa hizo mucho más que ese cambio circunstancial para neutralizar y dominar a la Scaloneta en la cancha de Boca, y concretar así otro hito en el corto tiempo que lleva en la Celeste: si en octubre le había ganado a Brasil luego de 22 años, en noviembre venció a Argentina por primera vez en la Bombonera y la dejó sin invicto en estas Eliminatorias. Uruguay, un país que lo cautivó por su simpleza, casi hecho a la medida de su personalidad, ahora le rinde culto.

¿Pero cuál fue el método Bielsa? ¿Cómo hizo para anular por completo al campeón del mundo? En primer lugar, saber que para ganarle a la Scaloneta había que asfixiarla y casi no darle espacios. Puede sonar a eslogan, pero Uruguay hizo eso desde el minuto cero. Y para lograrlo, además de la línea defensiva, fueron claves los dos mediocampistas centrales: Ugarte para la recuperación y Valverde para la distribución una vez que la pelota estaba en dominio uruguayo.

“Defendimos con mucha intensidad, después de recuperar la pelota tratamos de conservarla. Y se dieron esas coincidencias que defendimos bien, que luego de recuperar la conservamos, y que sumar pases, después de haber defendido bien, normalmente ofrece alguna situación de gol como las que tuvimos para desnivelar el partido”, describió Bielsa, con su tono característico y la mirada baja pero atenta.

Scaloni sabía que enfrentar a Bielsa implicaba un desafío adicional para él y su cuerpo técnico, que tuvo al Loco en la selección argentina entre 1998 y 2004. Pablo Aimar –qué hermosura ese abrazo que se dieron, ese “amigo mío” zitarroseano, ese “te veo triunfando” como signo de admiración–, Roberto Ayala y Walter Samuel fueron dirigidos por Bielsa muchos años. Scaloni un poco menos. Pero eso alcanza para conocerse y para elaborar diagnósticos que luego se tradujeron en tácticas y estrategias. Porque si Ugarte recuperó y Valverde inició las asociaciones de pelota, la línea de tres que conformaron Maxi Araujo, De la Cruz y Facundo Pellistri fue la que construyó las oportunidades ofensivas.

“Las claves no se limitan a los goles, los goles son una consecuencia”, dijo Bielsa. Darwin Núñez tardó apenas unos minutos en tener el gol en su cara. Sin embargo, definió mal. No importó. Porque Uruguay siguió yendo. Se impuso por una dinámica made in Bielsa que no fue abalanzarse en posición ofensiva, sino desgastar de manera constante e hilvanar jugadas desde el medio o incluso desde abajo. Ronald Araújo no fue una vez: fue muchas. Y la presión ocasional rindió sus frutos, porque el primer gol vino por esa vía.

“Defender bien, no perder la pelota luego de recuperarla, y sumar pases genera la posibilidad de encontrar opciones para convertir. Y de algún modo así se dio”, ensayó don Bielsa, a quien el tiempo le agudizó la templanza de siempre. Y le sigue dando muestras de que su método persiste y rinde, incluso cuando juega contra los campeones del mundo.

Futuro Brasil

◆ Luego de la derrota ante Uruguay, la Selección volvió ayer a los entrenamientos para preparar el partido del martes ante Brasil en el Maracaná.

◆ Los futbolistas se dividieron en dos grupos: los que sumaron minutos contra Uruguay separados de aquellos que no lo hicieron, como Leandro Paredes y Paulo Dybala.

◆ A pesar de la derrota ante los charrúas, la buena noticia para Scaloni es que ninguno de sus dirigidos terminó con problemas físicos ni tampoco hubo suspendidos.