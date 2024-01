El precio de ser hincha: una pasión que no está exenta del desmadre inflacionario general

Para festejar en las tribunas del estadio Madre de Ciudades la Copa de la Liga, que terminó con 35 años sin ganar un título de liga, la mayoría de los hinchas de Rosario Central tuvo que pagar alrededor de 150 mil pesos, una cifra que de algún modo valida lo que hace años teorizaban algunos directivos de la extinta Superliga: que el mejor método para combatir la violencia en el fútbol argentino, como sucedió en Inglaterra, era que las tribunas y las plateas se convirtieran en espacios cada vez más exclusivos. Fútbol elitista versus fútbol popular.

La visión de la actual dirigencia de la AFA no es la misma que la de aquella Superliga, pero el resultado –al menos en este aspecto– coincide bastante: ser hincha en Argentina es cada vez más caro. Y esa condición está lejos de circunscribirse al precio de una entrada. Para la final contra Platense en Santiago del Estero, el 17 de diciembre, los hinchas de los dos clubes pagaron desde 10 hasta 30 mil pesos por un ticket –variaba si era popular o platea, y si era para socios o no socios–, pero a eso le tuvieron que agregar un viaje de 750 o 1.050 kilómetros, que en micro no baja de los 42 mil pesos por tramo, más la comida y bebida propias de la estadía (un choripán a 2 mil pesos, un sánguche de bondiola, 4 mil).

En un contexto de inflación descontrolada, con un horizonte de incrementos que continuará en los próximos meses, las cuotas sociales de los clubes es otro de los ítems que suman preocupación entre hinchas. Enero es un mes bisagra en ese sentido: Boca y Racing, por ejemplo, anunciaron aumentos. La cuota social xeneize subió a 9.400 para los hombres y 9.300 para las mujeres, mientras que el “socio activo” de La Academia tendrá que pagar 9.150 pesos con un asterisco que en los años anteriores no existía: “Los ajustes siguientes se realizarán en forma bimestral por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), a partir de marzo de 2024”. Anteriormente, Racing estipulaba aumentos semestrales. De hecho, la última vez que había aumentado la cuota fue en agosto de 2023. ¿Por qué la cuota, que es “social”, tiene que estar atada al IPC? Son preguntas que surgen en un contexto en que los capitales privados empujan, junto al gobierno de Javier Milei y Mauricio Macri, para desembarcar en el fútbol.

En Independiente, el “socio pleno” paga actualmente 8.500 pesos. Y en San Lorenzo, 9 mil pesos. River tiene varias categorías: el socio pleno –que además de entrar al Monumental puede utilizar las instalaciones del club– paga 9.240 pesos, mientras que el socio simple, 7.470 pesos.

Como sucede con algunos precios de otros rubros, mientras más te alejás de la Ciudad de Buenos Aires, los precios empiezan a bajar. En Newell’s, por ejemplo, el socio pleno paga 5.900 pesos y el socio fútbol paga 5.400 (la diferencia, como en River, es que no puede utilizar las instalaciones del club). En Central, la cuota es 6 mil pesos por mes. En Córdoba hay una diferencia sustancial entre Belgrano y Talleres. ¿Tendrá que ver con cierta filosofía comercial y social de sus dirigencias? Belgrano tiene una cuota social de 4.100 pesos, y la de Talleres la duplica: la cuota que te asegura el ingreso a la popular Willington es de 8.800 pesos, pero con un descuento por débito automático que lleva ese monto a 7.040 pesos.

Las camisetas también pasaron a ser un bien de lujo. Las oficiales de Adidas de Boca y River cuestan ¡75 mil pesos!, aunque el valor desciende a 67.500 si sos socio. En la otra punta está Estudiantes, que lanzó su propia marca, Ruge, y vende su camiseta a 38.400 pesos. La de San Lorenzo suplente de Nike está a 60 mil (la titular no se consigue desde hace meses). La Puma de Independiente se vende en 57 mil pesos. Y la Kappa de Racing, a 42.500. Precios que distan mucho de lo que implica el fútbol como parte medular de la cultura popular de un país.