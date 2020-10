En defensa de Pedro Cahn

No fue una buena semana para Pedro Cahn: el infectólogo que asesora a Alberto Fernández fue señalado como el responsable de que Argentina haya llegado al millón de infectados por Covid, tras siete meses de confinamiento.

“Coronavirus en Argentina: Pedro Cahn se despega de cómo el Gobierno manejó la pandemia”, tituló Clarín. “Integró el comité de infectólogos que asesoró al Gobierno y se convirtió en uno de sus voceros más enfáticos. Hoy rechaza responsabilidades. Con más de 27 mil muertos en la Argentina, ¿quién se hace cargo de la fallida estrategia sanitaria?”, agregó.

“¿Autocrítica? Cómo explica el comité de infectólogos la cifra de 1 millón de casos”, tituló La Nación. “Hoy, cuando la Argentina acaba de atravesar el umbral del millón de infectados y es el país con más muertos diarios por millón de habitantes, su rol se mira de manera crítica”, completó.

Ambos diarios destacaron palabras de Cahn que, leídas en este contexto, parecían distanciarse del oficialismo para no asumir errores.

“Nosotros funcionamos como asesores externos del Ministerio de Salud. Emitimos opiniones, no tomamos decisiones. Recomendamos algunas acciones que no siempre se llevaron a cabo”, remarcó Clarín. “No formamos parte del Gobierno, no gobernamos, no decidimos, solo damos opiniones, sugerencias que a veces son tomadas y otras veces no”, sumó La Nación.

Pero, en defensa de Cahn, es necesario aclarar que no cambió su discurso.

El médico que integra junto a otros especialistas el Comité de Expertos Covid-19 (COE) participó en junio del Ciclo de Entrevistas organizado por estudiantes del Posgrado en Periodismo de Investigación de Perfil Educación.

Entonces las cifras de contagios no eran tan alarmantes, pero Cahn aclaró: “Nosotros no gobernamos, somos uno de los equipos asesores que tiene Presidencia en la Nación. Asesoramos en temas concretos. En algunas cosas se hace lo que nosotros decimos y en muchas otras no se hace lo que recomendamos. Pero a nosotros no nos votó nadie”. Dijo hace tres meses lo mismo que dijo esta semana. No se desmarcó antes, ni lo hizo ahora. En junio y en octubre, la situación es la misma: Cahn aconseja, pero no gobierna.

Es lógica la angustia que invade a los argentinos mientras avanza el coronavirus. Y es cierto que los expertos podrían haber sugerido más acciones para evitar los millares de infectados y los centenares de muertos que se producen a diario.

Pero sus consejos permitieron que el sistema sanitario no colapse, que ningún médico tuviera que tomar la terrible decisión de elegir a qué paciente entregar el último respirador y que existan camas disponibles en todas las unidades de emergencia.

El carisma, la pasión y la experiencia de Cahn lo convirtieron en el referente del COE. Pero la repentina exposición también le ocasionó críticas en la opinión pública. Misma suerte cosecharon sus colegas en el mundo.

Alemania tuvo un buen desempeño en la pandemia, pero Christian Drosten, el virólogo más escuchado por Ángela Merkel, fue cuestionado por Bild, el diario más popular de Berlín, por usar “dudosos métodos científicos”.

Anthony Fauci es una eminencia mundial, pero el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos soporta la condena constante de la cadena Fox por exigir mayores recursos para enfrentar el Covid.

Y hasta el sanitarista Anders Tegnell, que se opuso a cuarentenas estrictas y al cierre de escuelas y bares, también fue acusado por la prensa sueca por “pretender asumir protagonismo político” en medio de la crisis.

Cahn estudió en la UBA para combatir enfermedades relacionadas con la pobreza. Luego creó la Fundación Huésped, pionera en la lucha contra el sida en América Latina. Jubilado, aún sigue atendiendo a sus pacientes en el estatal Hospital Fernández.

Cahn no ha tenido descanso desde marzo. Y trabaja en forma gratuita. Quizá podría haberlo hecho mejor. Pero muchos argentinos siguen con vida gracias a sus consejos. Al menos, deberíamos darle las gracias.

*Doctor en Ciencias Sociales. Director de Perfil Educación.