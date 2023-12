Pinturas argentinas

En términos de espectáculo, el sistema eleccionario de las PASO fue tan apasionante como un reality o como un campeonato mundial de fútbol, donde no veríamos triunfar necesariamente al más idóneo para el fin convocado –en caso de que lo hubiera–, sino a quien supiera despertar la pasión de aquellos a los que pretendía representar u ofrecerles algo. No es extraño que triunfara aquel que más supo prodigarse actoralmente, saltando, bailando, gritando, cantando, conteniéndose, insultando, amenazando, moderándose, achicándose, mostrándose poderoso y disminuido, víctima y victimario, culto e ignorante. La elección de Milei fue un premio a la mayor expresividad y no al mejor actor, que, de existir esa categoría en el teatro de la política, sin duda le habría tocado al principal derrotado, Massa.

Antes, en las preliminares o semifinales, hubo sin embargo momentos emocionantes. La derrota de Patricia Bullrich, que pareció que se candidateaba a titular de una empresa fumigadora de plagas peronistas o al puesto de gendarme honoris causa, entregó una imagen conmovedora, digna de la iconografía católica. Ella, mater dolorosa, Macri –a la vez su Espíritu Santo y su Judas– abrazándola luego de haberla traicionado, el Hada Buena Vidal mirándola de costado, en pánico retroceso, Petri arrimándose por las dudas de que Macri le deje algo de cuerpo libre a la titular de su fórmula, etcétera. Imágenes pictóricas de una banda en fuga que preludiaban la entrega ulterior, tan móviles como La última cena pintada por Leonardo (“Yo señor. No señor”. “Pero entonces…”). No faltaron quienes compararan esa foto, registro de un instante perpetuo, con La balsa de la Medusa, que en 1819 pintó Theodore Gericault.

Solícita, Wikipedia nos cuenta que “el cuadro representa una escena del naufragio de la fragata de la marina francesa Méduse, encallada frente a la costa de Mauritania el 2 de julio de 1816. En esa catástrofe, al menos 150 personas quedaron a la deriva en una balsa construida apresuradamente, y todas ellas, salvo 15, murieron durante los 13 días que se tardó en rescatarlas. Los supervivientes debieron soportar el hambre, la deshidratación, el canibalismo y la locura”. Cosa que no ocurrió con buena parte de los protagonistas involuntarios de JxC, que ya encontraron conchabo en las primeras y segundas líneas del gobierno electo. Y son más de quince.

Es cierto que toda asociación es lícita, pero no todas son igualmente pertinentes. A mí, en aquel momento, lo primero que me evocó la imagen de esa derrota fue, paradójicamente, una célebre foto de Maradona, gordo y retirado y pasado de rosca, celebrando desde un palco algún gol in extremis de la Selección durante un Mundial de fútbol. O una serie de esas fotos. Los brazos abiertos primero, luego abrazándose a sí mismo, a toda su humanidad, con algunos amigos o cholulos que de cerca lo agarran para que en su acceso místico no caiga de cabeza tribuna abajo. Mientras tanto, Diego, los ojos perdidos en el cielo, da gracias a Dios, a su propia parte. Ese es, me parece, el gran cuadro argentino.