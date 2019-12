Un caso que interpela al futbol

por Antonella Valderrey

La denuncia radicada por Morella De Las Heras contra Jonatan Cristaldo instaló esta semana la problemática de la violencia machista en la agenda del fútbol argentino, estableció debates en un ambiente poco propenso a tratar temas con perspectiva de género y puso a los clubes en el centro de la escena: ¿cómo deberían actuar en este tipo de casos?

Ya notificados de la situación, la primera reacción de Racing fue la de mantener al jugador dentro de la lista de convocados para el duelo ante Defensa y Justicia, en el que el delantero iba a ser titular. A las pocas horas, comunicaron la decisión de licenciarlo por cinco días para que pudiera presentarse a declarar y contribuir con la Justicia. Pero pasado ese lapso, la determinación fue que volviera a unirse al grupo y concentrarlo para el partido de anoche ante Lanús, despertando la polémica.

Paula Ojeda es abogada y responsable del Area de Violencia de Género de Vélez Sarsfield, el primer club de Argentina en tener este espacio en el que se elaboró un plan de acción específico para este tipo de casos. “Los clubes deben tener un protocolo de acción institucional ante situaciones de violencia de género que se aplique en igualdad de condiciones para todos los socios, incluidos los futbolistas profesionales. Si hay una causa abierta, la persona tiene que ser apartada preventivamente hasta que se resuelva judicialmente”, explicó. Por eso, es de vital importancia conocer cuál es la bajada de línea que quieren dar las diferentes comisiones directivas y el grado de compromiso que tienen para tratar estas problemáticas.

En Racing, el camino recién está comenzando. Bárbara Blanco es una de las mujeres fuertes de la política de la entidad de Avellaneda que pelean desde adentro para que el club esté a la altura en ocasiones como esta. “Estamos trabajando en un protocolo con gente especializada. Ya armamos una agenda para tratar este tema de cara a 2020”, explicó la directora del Departamento de Relaciones Internacionales. Sobre el caso puntual de Cristaldo, la decisión del club es “esperar a que la Justicia resuelva para luego tomar las medidas correspondientes”.

Sea cual sea el camino elegido para afrontar estas situaciones, queda claro que la búsqueda del ideal choca contra la realidad y los intereses económicos que están en juego dentro del mundo del fútbol. “No somos ajenos a estas situaciones. Consideramos que tiene que haber cláusulas claras en los contratos de los futbolistas, que son la vidriera del club y que deben tener una conducta a la altura de sus obligaciones como deportistas profesionales”, agregó Ojeda.

La primera clave está en la prevención. En medio de un cambio de paradigma a nivel general, es fundamental que existan charlas, talleres, debates que inviten a la reflexión y que apunten de lleno a las nuevas generaciones. La mayor participación de las mujeres en los lugares de toma de decisiones también es otra de las llaves. Actualmente, las opiniones con perspectiva de género brillan por su ausencia en las dirigencias del fútbol argentino porque la ley que establece cinco cupos femeninos no está regulada y por ende no tiene vigencia. Y la AFA también debería tomar cartas en el asunto, estableciendo protocolos con influencia en los diferentes clubes. Los spots son totalmente valorables pero se corre el riesgo de que queden en la nada si no son acompañados por acción.

El ambiente del fútbol es uno de los eslabones que seguramente más costará deconstruir. Se percibe desde los más simples cantitos de cancha, las cargadas entre rivales y esa visión históricamente machista que por decantación busca dejar afuera a todo aquello que no responda a la masculinidad hegemónica. Los que queremos que este ambiente sea cada vez mejor deberemos reflexionar sobre la parte que nos toca y los clubes tendrán que asumir el protagonismo y comprometerse para estar a la altura de la fundamental función social que cumplen en nuestro país.