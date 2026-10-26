Accastello saludó a Lula por su reelección y destacó el corredor bioceánico

El intendente de Villa María, Eduardo Accastello, felicitó al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por su reelección. Lo hizo en un mensaje difundido en redes sociales, donde mencionó la cuenta oficial del mandatario brasileño.

En el texto, el jefe comunal puso el foco en el vínculo regional. “Con Brasil nos une una integración regional clave y un destino común en el corredor bioceánico, del cual Villa María forma parte activa para dinamizar el desarrollo estratégico de la región”, escribió.

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Accastello también se refirió a la jornada electoral en el país vecino. Sostuvo que el pueblo brasileño “fortaleció la democracia con la participación popular y la expresión de los ciudadanos a través del voto”. A partir de ese punto, el intendente planteó que el compromiso de los votantes es una base para el futuro de la región. “Ese compromiso cívico es la base fundamental para el crecimiento, la paz y el progreso de América Latina”, afirmó.

El mensaje cerró con una felicitación directa: “¡Felicitaciones @LulaOficial por tu reelección como presidente de Brasil!”.

Villa María y el corredor bioceánico

El saludo de Accastello incluyó una referencia concreta al rol de su ciudad en el proyecto de integración que une a Brasil con el resto del Cono Sur. El intendente ubicó a Villa María como parte activa de ese corredor y profundizó el vínculo con Brasil al desarrollo estratégico de la región.

Con el mensaje, el jefe comunal dejó planteado que Villa María busca sostener su lugar en esa integración regional a partir del nuevo mandato de Lula.